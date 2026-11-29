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Сериозни затруднения, закъснения и възможни отмени на полети се очакват на летищата в Чехия, Австрия, Унгария, Сърбия, Полша и Швейцария заради влошената зимна обстановка, интензивните снеговалежи и заледяванията. За това предупреждава Министерството на външните работи (МВнР) българските граждани, пътуващи в Европа.

По данни на европейските авиационни власти са въведени ограничения в капацитета за приемане и обслужване на въздухоплавателни средства. Допълнителни закъснения в полетните разписания предизвикват и задължителните процедури за противообледенителна обработка на самолетите.

От МВнР препоръчват на българите, на които предстои пътуване със самолет до или от посочените държави през следващите дни, редовно да проверяват актуалния статус на полетите си на интернет страниците и в мобилните приложения на авиокомпаниите и летищните оператори.

Пътуващите трябва да предвидят достатъчно време за придвижване до летищата и преминаване на проверките за сигурност, както и по-голям времеви резерв при планирани прекачвания.

От външното министерство призовават българските граждани да се съобразяват стриктно с указанията на местните власти и летищните администрации.