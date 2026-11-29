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Най-малко двама човека загинаха при нова вълна от политическо насилие в Централен Бангладеш, по-малко от три седмици преди обявеното връщане в Бангладеш на бившата министър-председателка Шейх Хасина от изгнание в Индия, предаде Франс прес.

В окръг Шариатпур, разположен между столицата Дака и политическата крепост на Хасина в Гопалгандж, избухнаха сблъсъци между привърженици на забранената партия на бившата министър-председателка "Народна лига" и поддръжници на управляващата Националистическа партия на Бангладеш (БНП).

"Хвърляли са се коктейли "Молотов" от едната към друга страна по време на сблъсъците", заяви пред Франс прес представител на местната полиция.

Според очевидци са били опожарени и няколко търговски обекта и превозни средства.

През последните седмици Бангладеш е разтърсен от поредица прояви на политическо насилие, включително палежи на автомобили, обществени сгради и домове на политици, издигане на барикади и сблъсъци между партийни активисти. Правителството обвинява за безредиците привържениците на Хасина, която продължава да получава значителна подкрепа в страната.

Бившата министър-председателка обяви намерението си да напусне Индия, където е в изгнание, и да се върне на 16 декември в Бангладеш. Тя възнамерява да направи това въпреки наложената ѝ смъртна присъда за това, че е наредила кървавото потушаване на студентските протести през 2024 година, пише БТА.