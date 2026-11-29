Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей е наредил реформа на разузнавателната система на страната, след като редица инциденти през последните години разкриха сериозни пропуски в работата на иранските служби за сигурност и разузнаване, заяви председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Ройтерс.

Във видеозапис, публикуван в Телеграм, Галибаф призова правителството да не отлага назначаването на нов министър на разузнаването, след като законопроектът за преструктуриране на ведомството бъде разгледан.

Последният министър на разузнаването на Иран Есмаил Хатиб бе убит при израелски удар на 18 март тази година, като до момента няма назначен негов наследник. Хатиб, духовник и представител на твърдолинейното крило в иранската политика, е работил в канцеларията на бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей, преди да оглави гражданското разузнаване през август 2021 година.

Али Хаменей, баща на настоящия върховен лидер, бе убит при американско-израелските удари в началото на войната срещу Иран.

Мащабът на проникването на израелското разузнаване в Иран пролича при редица операции, сред които убийството на иранския ядрен физик Мохсен Фахризаде през 2020 г. и на лидера на палестинското движение "Хамас" Исмаил Хания в Техеран през 2024 година.

Пропуските в иранската система за сигурност станаха още по-очевидни по време на 12-дневната война през юни 2025 г., когато израелското разузнаване подпомогна нанасянето на удари по ирански военни обекти и високопоставени военни командири, допълва Ройтерс.

Галибаф обясни, че първоначално парламентът е поискал от правителството да внесе законопроект за преструктуриране на Министерството на разузнаването, но заради забавянето депутатите сами са поели законодателната инициатива, пише БТА.

Днес иранските депутати одобриха основните положения на законопроекта и започнаха да разглеждат отделните му разпоредби, сред които е разширяването на кръга от кандидати, които могат да заемат поста министър на разузнаването.

Според иранските държавни медии за длъжността вече ще могат да кандидатстват и лица извън духовенството, които имат магистърска степен, професионални познания и опит в разузнаването, както и най-малко десет години стаж на средни или висши ръководни позиции. Правото да заемат поста ще запазят и кандидатите с необходимата квалификация за самостоятелно тълкуване на ислямското право, известно като иджтихад.