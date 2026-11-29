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Майк Лав, съосновател и вокалист на легендарната американска група The Beach Boys, е починал на 85-годишна възраст. Новината беше потвърдена от неговия публицист. Музикантът е издъхнал в събота вечерта, заобиколен от семейството си. Причината за смъртта не се съобщава, но през последните месеци той е имал здравословни проблеми, съобщава Би Би Си.

Лав основава The Beach Boys през 1961 г. в Калифорния заедно със своите братовчеди Брайън, Денис и Карл Уилсън и техния приятел Ал Джардин. Той остава единственият постоянен член на групата през десетилетията на нейната история.

Майк Лав е съавтор на текстовете на някои от най-големите хитове на бандата, сред които „California Girls", „Good Vibrations" и „I Get Around".

The Beach Boys се превръщат в една от най-успешните американски групи в историята, с над 100 милиона продадени албума и плочи по света.

„Американска културна икона, той ще бъде запомнен с неповторимия си талант и вдъхновението, което даде на поколения музиканти", се казва в съобщението за смъртта му.

„Отбелязваме неговия забележителен принос към американската музика и радостта, която изпитваше, когато свиреше пред своите обичани фенове", допълват близките му.

Синът му Майк Лав-младши също го почете с емоционално послание в Instagram, използвайки заглавието на една от най-известните песни на групата: „Само Бог знае колко много те обичам, татко".

Актьорът Джон Стамос, който свири с The Beach Boys от 1985 г., написа, че за него е било привилегия да обича човек толкова силно, че загубата му да причинява такава болка.The Beach Boys пробиват на музикалната сцена с дебютния си албум „Surfin' Safari" през 1962 г., последван година по-късно от „Surfin' USA".

Един от най-значимите моменти в кариерата им идва през 1966 г. с издаването на единадесетия студиен албум „Pet Sounds", който и до днес е смятан за едно от най-великите произведения в историята на популярната музика.

Въпреки огромния успех отношенията между членовете на групата често са били белязани от конфликти. През 90-те години Лав завежда успешно дело срещу Брайън Уилсън, за да получи авторски признания за десетки песни на бандата.

През 1983 г. Денис Уилсън умира на 39-годишна възраст, а Карл Уилсън губи битката с рака през 1998 г., когато е на 51 години.

По-късно Лав придобива изключителните права за концертна дейност под името The Beach Boys, което води до продължителен съдебен спор с Ал Джардин.

Музикантът неведнъж е отхвърлял обвиненията, че е бил ревнив, егоистичен или алчен. В интервю за Rolling Stone през 2016 г. той заявява: „Какво съм направил? Защо аз съм злодеят?".

През 2012 г. Лав отново се събира с Брайън Уилсън, Ал Джардин и други ранни членове на групата за турне и албума „That's Why God Made The Radio". Това са първите му нови записи с бандата от повече от 15 години.В интервю за BBC Radio 5 Live музикалният журналист Джон Ърлс, който е разговарял с Лав през 2024 г., разказва, че певецът никога не е искал да се пенсионира.

По думите му музикантът е искал да продължи да излиза на сцената и да споделя любовта си към публиката възможно най-дълго.

Ърлс описва Лав като човек с противоречива и понякога трудна репутация, но отбелязва, че по време на последния им разговор той изглеждал по-спокоен и склонен към равносметка. Журналистът подчертава, че певецът с готовност е признавал приноса на останалите членове на групата, особено на Брайън Уилсън.

The Beach Boys са приети в Залата на славата на рокендрола през 1988 г., а през 2001 г. получават наградата „Грами" за цялостен принос.

Последната поява на Майк Лав с групата е на 11 октомври в Ryman Auditorium в Нешвил, щата Тенеси. Тогава той е бил придружен до сцената.

В публикация в Instagram от същия ден Джон Стамос разкрива, че Лав се бори със сериозни здравословни проблеми.

„Надяваме се, че ще продължи да прави това, което обича, още много години, но не знаем какво крие бъдещето. Имаме тази вечер", написа тогава актьорът.

След смъртта на Брайън Уилсън миналата година Майк Лав го нарече гений и призна, че е загубил не само свой братовчед, но и музикален партньор.

С кончината на Майк Лав Ал Джардин остава единственият жив основател на The Beach Boys – групата, чиито песни се превърнаха в символ на американската музика и култура през 60-те години.