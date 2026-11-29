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Временна забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона е въведена по участък от автомагистрала „Егнатия" в Северна Гърция заради бурните ветрове в района.

Ограничението е в сила от 23:00 часа на 28 ноември 2026 г. с решение на полицейските дирекции в Родопи и Ксанти.

Забраната обхваща и двете посоки на движение между западния пътен възел на Комотини и пътния възел Вафика край Ксанти.

Движението на тежкотоварните автомобили се пренасочва по националния път Комотини – Порто Лагос – Ксанти.

Ограниченията ще останат в сила до нормализиране на метеорологичните условия в района.