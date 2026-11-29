В Италия се разгоря необичайна полемика между премиера Джорджа Мелони и магистратите, която превърна въпроса за заплатите им в истински институционален сблъсък. В центъра му е Никола Гратери, прокурорът на Неапол, известен с борбата си срещу мафията, който отправи предизвикателство към правителството: ако страната е в икономическа криза, икономиите трябва да започнат от всички, включително от политиците и висшите държавни служители.

Поводът е отказът на Мелони да подпише декрета за актуализиране на възнагражденията на магистратите и изплащане на натрупаните суми със задна дата. На 26 ноември премиерът заяви, че не може да обясни на италианците подобен разход в момент, когато държавата има толкова много проблеми. Става дума за милиони евро, предназначени за хора, които и без това получават „достойни" заплати. Мелони отказа и да участва в конгреса на Националната асоциация на магистратите в Неапол, за да не превърне срещата в нов повод за политическа конфронтация.

Отговорът на Гратери беше директен. „Получавам 8500 евро месечно и съм в края на кариерата си. Намалете ми заплатата с 1000 евро, но тогава направете същото и с възнагражденията на висшите държавни служители, които получават повече. Да започнем от депутатите, които с всички придобивки стигат до 15 000 евро на месец", заяви прокурорът. Той посочи и друг пример: според думите му през април 2026 г. служителите на Палацо Киджи, премиерския дворец, са получили увеличение от 540 евро месечно, заедно с изплащане на натрупаните суми.

Колко всъщност получават хората в италианската държавна машина? Заплатите на магистратите зависят от стажа и професионалните оценки. Според публикуваните таблици годишното брутно възнаграждение започва от около 43 400 евро по време на стажа и достига приблизително 59 600 евро след него. При по-нататъшното развитие в кариерата сумата нараства, достигайки 148 200 евро, а при най-високото ниво доближава около 190 200 евро годишно. Това са брутни суми, преди данъците и осигуровките, докато посочените от Гратери 8500 евро са нетно месечно възнаграждение.

Спорът за неполучените увеличения със задна дата има и съдебна предистория. Магистратите оспориха начина, по който е изчислена актуализацията за периода 2018–2020 г. След решение на Държавния съвет през юли 2025 г. беше признато правото им на преизчисляване. Първоначално предвиденото увеличение от 4,85% достигна 6,22%. Заедно с последващите актуализации това доведе до значителни задължения за държавата. В публичното пространство се заговори за около един милиард евро, макар че индивидуалните суми са различни: приблизително 7000 евро нетно за магистрат в началото на кариерата и до 17 000 евро за такъв в края й. На 28 ноември министърът на правосъдието Карло Нордио предложи изплащането да бъде разсрочено, но Гратери отхвърли идеята като недостатъчно решение.

Интересни са и цифрите за Палацо Киджи, седалището на италианското правителство. Според данни за 2024 г. средното годишно брутно възнаграждение на ръководителите от втора категория е около 122 486 евро, докато служителите без ръководни функции получават средно 73 461 евро. Това са средни стойности, включващи различни компоненти на възнаграждението, а не еднакви заплати за всички.

Италианските депутати също не могат да се оплачат от ниски доходи. Основното им годишно брутно възнаграждение е около 125 220 евро. Към него се добавят приблизително 5522 евро нетно месечно парламентарно възнаграждение, 4003 евро за престой в Рим и 4190 евро за разходи, свързани с отношенията с избирателите, както и транспортни и други разходи. Не всички тези суми са личен доход, тъй като част от тях покриват реални разходи по мандата.

А как изглежда Италия на европейския фон? Според сравнителните данни на ЕК италианските магистрати започват кариерата си с възнаграждение около 1,7 пъти над средната национална заплата, но в края й достигат приблизително 6,1 пъти. За сравнение, съотношението при най-висшите съдебни инстанции е около 2,9 във Франция и 2,4 в Германия. При депутатите основната годишна брутна заплата в Италия е около 125 220 евро, срещу приблизително 137 985 евро в Германия, 71 183 евро във Франция и 45 989 евро в Испания. Данните са за различни категории и години и не включват еднакви допълнителни надбавки.