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Москва обвини германския външен министър Йохан Вадефул, че следва конфронтационен курс спрямо Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред руската държавна телевизия, че изказванията му свидетелстват за "дълбока неграмотност".

Миналия понеделник по време на 72-рата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин Вадефул заяви: "Трябва да признаем, че мирът и стабилността в Европа могат да бъдат гарантирани само в противовес на Русия, а не в сътрудничество с нея. Това е нашата трезва оценка."

В тази връзка съветникът на руския президент Владимир Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков постави под въпрос дали Вадефул действително е направил подобно изявление в "трезво състояние", съобщи руската държавна телевизия, предава БТА.

"Изключително необичайно е да се чуват подобни изявления от външен министър", заяви Ушаков.

По-рано и говорителката на руското външно министерство Мария Захарова постави под съмнение познанията на Вадефул по история. Тя припомни, че периодите на нормални отношения между Русия и Германия са били в интерес на двете страни, докато конфронтацията винаги е била за сметка на Германия.

Междувременно Русия наскоро поднови предложението си за преговори относно "бъдещата архитектура" на европейската сигурност в рамките на усилията за прекратяване на войната ѝ срещу Украйна и покани европейските държави в Москва. Захарова подчерта, че Русия заема значителна част от Европа.

Миналата седмица руското външно министерство неколкократно отбеляза, че поканата за преговори, отправена към Германия, Франция и Великобритания, все още остава без отговор.

Украйна предупреди срещу провеждането на подобни преговори с Русия и подчерта, че Европа вече разполага с архитектура за сигурност, която Москва постоянно подкопава.