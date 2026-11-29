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Четирима ирански граждани, сред които трима дипломати, са били експулсирани от Босна и Херцеговина по подозрение в шпионаж.

Това заяви днес босненският външен министър Елмедин Конакович, цитиран от БТА.

Информационният портал Istraga.ba съобщи, че те са напуснали страната на 25 ноември, след като Конакович е подписал заповед за експулсиране на основата на сведения, събрани от Агенцията за разузнаване и сигурност на Босна и Херцеговина.

Експулсираните дипломати са идентифицирани като Хосейн Махдиан Фард, трети секретар в иранското посолство в Сараево, Мортеза Фазали, аташе, и Ехсан Саджади Моназах. Статутът на четвъртия заподозрян в шпионаж, Сейед Ясер Сейед Мохамад, остава неясен.

Босненското контраразузнаване е идентифицирало Фард като служител на иранското Министерство на разузнаването и сигурността, известно и като ВЕВАК.

Останалите трима се смятат за свързани с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.