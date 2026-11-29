Санчес вижда „историческа мобилизация", а Фейхоо призовава испанците да „гласуват, помнейки"

Избирателната активност на общите избори тази неделя достигна рекордно високи нива – 45,74% към 14:00 ч. Това е с близо четири процентни пункта повече от предишния исторически връх, регистриран през юни 1993 г., когато по същото време бяха гласували 42% от избирателите, съобщава "Ел Паис".

Освен това, този показател представлява ръст от пет пункта спрямо изборите през 2023 г., когато към същия час активността е била 40,48% (според първоначалните данни за деня). Право на глас имат над 38,6 милиона граждани. Избирателните секции отвориха врати в 9:00 ч. (времето на Иберийския полуостров), след като всички 61 033 секционни комисии бяха подготвени безпроблемно и без инциденти; гласуването ще продължи до 20:00 ч.

Денят започна с дълги опашки. Първият кандидат, който упражни правото си на глас, беше социалистът Педро Санчес; той гласува в Мадрид около 9:15 ч. „Виждам историческа мобилизация", отбеляза той, като добави, че има „добро предчувствие" за изхода от изборите. Алберто Нунес Фейхоо (от Народната партия – PP) гласува в 10:35 ч., като призова испанците да гласуват „без страх", а „със спомен". Сантяго Абаскал (от партия „Вокс" – Vox) призова за масово участие, като насърчи дори онези, които иначе биха се въздържали, да отидат до избирателните секции – за да се уверят, че никой друг не е гласувал от тяхно име. Кандидатът на „Подемос" (Podemos) Ирене Монтеро гласува около 10:55 ч. в Галапагар, северозападно от област Мадрид. „Правото на глас е нещо, което е извоювано с много усилия", отбеляза тя, след като пусна бюлетината си. Междувременно в Барселона Ада Колау (от „Френте Амплио" – Frente Amplio) подчерта, че „жените няма да бъдат накарани да мълчат". Първите предварителни резултати се очакват около 22:30 ч.

От „Френте Амплио" (Frente Amplio) предупреждават за възможно объркване между техните бюлетини и тези на „Френте Обреро" (Frente Obrero). Източници от предизборния щаб на лявата коалиция „Френте Амплио" (Frente Amplio) съобщават, че техните застъпници са забелязали избиратели, които „бъркат бюлетината на „Френте Амплио" с тази на „Френте Обреро" (Frente Obrero)".

„Нашите застъпници разясняват на всеки, който попита, че „Френте Обреро" няма нищо общо с „Френте Амплио". Правилната бюлетина за „Френте Амплио" е тази, на която ясно е изписано „Frente Amplio" – или нейните регионални варианти", допълват източниците.

Шеги за „Anotop At", насочени към Фейхоо, забравени лични карти и още – любопитни случки от сутринта на изборния ден.

Изборният ден донесе някои моменти, които станаха вайръл – например шега, отправена от член на избирателна комисия към кандидат-президента на Народната партия (PP) Алберто Нунес Фейхоо, както и случаи, в които министърът на здравеопазването Моника Гарсия и кандидатът за президент от „Френте Амплио" (Frente Amplio) Ада Колау са забравили личните си карти.

Изминаха единадесет години, откакто „Подемос" – спечелвайки над пет милиона гласа – нахлу в Конгреса, осигурявайки си 69 депутатски места. Това беше първият път, в който партията на Пабло Иглесиас участваше в парламентарни избори, а също и последният, в който го направи под собственото си име. Като част от коалиции като „Унидос Подемос", „Унидас Подемос", а по-късно и „Сумар", партията – както и политическото движение, което тя представлява – постепенно загуби влияние. Тази неделя, явявайки се отново самостоятелно в по-голямата част от страната – с изключение на Канарските острови и Валенсианската общност (а в Каталуния и на Балеарските острови – в коалиция с ERC), „Подемос" се бори за оцеляването на своя първоначален проект. На карта е заложено едно-единствено място: това на Ирене Монтеро, която, макар и формално да е втора в партийната йерархия, е най-силният изборен актив на формацията.

Бившият министър на равенството демонстрира способността си да печели подкрепа през 2024 г., когато се изправи сама срещу половин дузина политически формации, които по това време бяха част от коалицията „Сумар". Лагерът на Йоланда Диас си осигури три места в Европейския парламент, докато „Подемос" спечели две. Сега ситуацията е много по-сложна: на изборите за Европейски парламент Испания представлява единен избирателен район, обхващащ цялата страна; при общите избори обаче избирателната система силно наказва разпокъсаността – особено в малките и средните провинции, където „Подемос" няма никакви шансове. Освен това, мястото на Монтеро в Мадрид – родното място на партията – е под въпрос, и то само месеци преди генералният секретар Йоне Белара и третият човек в ръководството, Пабло Фернандес, да се впуснат в надпреварата за места в регионалния парламент и в общинския съвет на столицата.