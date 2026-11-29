Касационният съд на Йордания потвърди смъртните присъди на извършителите на нападението срещу църква през октомври, при което загинаха девет души.
Тримата мъже бяха осъдени на смърт по-рано този месец за нападението срещу православна църква в село Хамуд, при което бяха ранени 34 души, съобщиха Йорданската новинарска агенция ПЕТРА и БТА.
Мъжете бяха признати за виновни по обвинения в извършване на терористични актове, довели до смъртта на хора, притежание на оръжия и боеприпаси с терористична цел и разпространение на идеологията на терористична организация, допълни Ройтерс.
Днешното съдебно решение е окончателно и не подлежи на обжалване.
След нападението Йордания нанесе удари на територията на Сирия срещу групировки, които според йорданските власти са свързани с атаката.