Само за едно денонощие на гръцкия остров Крит са пристигнали 2027 мигранти. Очакват се още 12 плавателни съда с около 600 души на борда.

Това съобщи тази сутрин в електронното си издание „Катимерини", цитирано от БТА.

Миграционният поток към Крит започна отново да се увеличава в четвъртък и стана особено интензивен в нощта на събота срещу неделя.

Пред телевизия Скай гръцкият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис определи последните две денонощия като най-трудните за годината по отношение на нелегалната миграция. Той съобщи, че през следващата седмица се очаква на Крит да пристигне кораб за прехвърляне на мигранти в останалата част на страната, но отбеляза, че наличната инфраструктура за настаняване на острова е подложена на значителен натиск.

От тази вечер на Крит се очакват интензивни валежи и понижение на температурите, а стотици хора са заплашени да бъдат изложени на атмосферните условия, защото няма налични помещения, в които могат да бъдат настанени всички, пише „Катимерини". За утре на острова е обявен червен код за опасност от проливни дъждове.

Снимки и видеоматериали, разпространени на сайта на вестника, показват мигранти, настанени на открито на пристанището.

Пред Скай Плеврис обясни увеличаването на пристигащите мигранти на Крит с ограниченото съдействие от страна на властите на Либия, откъдето тръгват основната част от мигрантите към гръцкия остров. Министърът заяви още, че последните развития в Либия и ударите с дронове са концентрирали силите на либийската брегова охрана в определени точки. „В действителност няма никаква защита от либийска страна", каза Плеврис.

Той отбеляза, че повечето от мигрантите, които пристигат на Крит, са с произход от Судан и от Бангладеш, като в случая на суданците става въпрос за хора, които идват от зона на военен конфликт.

Плеврис обясни още, че начинът на действие на трафикантите по маршрута от Либия е различен от този в Егейско море, защото често лодките на мигрантите се управляват от един от пътниците, който може и да няма връзка с мрежите за трафик.

Министърът изрази съжаление и за вчерашния инцидент с лодка с мигранти, при който загинаха двама души, а четирима бяха ранени, и заяви, че трафикантските мрежи продължават да действат дори и при изключително неблагоприятни атмосферни условия.