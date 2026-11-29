Франция и Италия подкрепят идеята, Германия и Нидерландия против

Европейският съюз обмисля отлагане на изплащането на дълга, натрупан по програмата за икономическо възстановяване след пандемията от ковид - NextGenerationEU.

Това би освободило средства за постигане на компромис до края на годината по бюджета на блока, съобщава “Файненшъл таймс”, позовавайки се на свои източници в Брюксел.

За да финансира програмата за възстановяване след пандемията, ЕС взе пари назаем, от които

360 млрд. евро за безвъзмездна финансова помощ за

страните членки Макар те да не трябва да връщат получените средства, самият ЕС трябва да изплати натрупания дълг.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща проучва възможността част от тези задължения да бъдат погасени чрез

тегленето на нови заеми

Така изплащането на дълга на практика ще бъде отложено, а предвидените за него средства в европейския бюджет ще могат да бъдат използвани за други цели.

Първоначално Еврокомисията начело с Урсула фон дер Лайен предложи в следващия седемгодишен бюджет на ЕС (2028–2034 г.) да бъдат заделени 149,3 млрд. евро за изплащане на дълга и лихвите по него. Миналия уикенд обаче тя предложи тази сума да бъде намалена до 140 млрд., като част от плащанията бъдат отложени.

Коща обмисля още по-мащабна стъпка - отлагане на плащания на стойност до 30 млрд. евро, твърдят трима източници пред “Файненшъл таймс”.

Подобна стъпка обаче крие и рискове. Макар отлагането на изплащането на дълга да освободи повече средства в новия бюджет, в дългосрочен план то ще доведе до увеличаване на разходите за лихви, отбелязва изданието. “Колкото по-малко от дълга изплащате, толкова повече лихви плащате”, обясни европейски дипломат.

Франция и Италия подкрепят отсрочката, тъй като не искат изплащането на дълга, натрупан по програмата NextGenerationEU, да бъде покрито от средства, предназначени за повишаване на икономическата конкурентоспособност и сигурността на ЕС. Германия и Нидерландия обаче се противопоставят на идеята на Коща. Припомнят, че вземането на общи заеми от ЕС за възстановяване на икономиката след пандемията е било замислено като еднократна мярка, а не като постоянна практика. Освен това задължението да се изплати изцяло натрупаният дълг е залегнало в европейското законодателство.

Освен отлагане на плащанията по дълга Коща обмисля съкращения на разходите, за да повиши икономическата конкурентоспособност, сигурността и да укрепи международното влияние на ЕС. Мерките ще позволят

да се увеличат разходите за селскостопански субсидии

и регионално развитие - нещо, за което настояват над половината членки на ЕС, сред които и България.

Разногласията между държавите членки по следващата 7-годишна финансова рамка се задълбочиха на извънредната среща на европейските лидери в Брюксел на 26 ноември. Въпреки продължилите 16 часа преговори те не успяха да сближат позициите си. Нещо повече - лидерите на някои от страните, които внасят повече пари в европейския бюджет, отколкото получават от него, бойкотираха част от разговорите, тъй като смятат, че върху тях се оказва натиск да приемат по-голям бюджет и се правят опити да бъдат разделени.

Това породи опасения, че е все по-малко вероятно постигането на споразумение до края на годината, преди ключовите избори през 2027-а във Франция и Италия и др. Особени притеснения в Брюксел поражда възможността за победа на президентския вот във Франция на дясната Марин льо Пен, която настоява за намаляване на финансовите вноски на Париж в бюджета на ЕС.