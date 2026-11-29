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Израелските власти обявиха, че ще поискат смъртна присъда за палестинец, обвинен в убийството на израелски заселник с френско гражданство.

Това е първият подобен случай след влизането в сила на спорен закон, позволяващ налагането на такова наказание, съобщи Франс прес, цитиран от БТА.

Израелската армия съобщи, че е уведомила семейството на Нетанел Шукрун, застрелян в средата на септември в централната част на окупирания Западен бряг, че утре военната прокуратура ще внесе обвинителен акт по силата на новия закон.

Законът предвижда задължително налагане на смъртна присъда, освен ако поради особени обстоятелства военният съд не постанови доживотен затвор.

Това ще бъде първият обвинителен акт в Израел по силата на закона, влязъл в сила през май тази година по инициатива на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.