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Единадесет души бяха убити при въоръжено нападение срещу два автомобила, превозващи работници от въглищни мини в Югозападен Пакистан.

Нападението е извършено в окръг Колу в провинция Белуджистан, където през последните месеци се наблюдава засилване на насилието от страна на въоръжени групировки. Полицията е започнала операция по издирването на извършителите, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Пакистанският министър на вътрешните работи Мохсин Накви осъди нападението и изрази съболезнования на семействата на жертвите.

До момента никоя групировка не е поела отговорност за атаката. Подозренията вероятно ще паднат върху забранената Армия за освобождение на Белуджистан, която пакистанските власти обвиняват за подобни нападения.

Богатата на петрол и полезни изкопаеми провинция Белуджистан от години е обхваната от сепаратистки бунтове. Няколко въоръжени групировки, които се борят за независимост на региона, извършват нападения срещу силите за сигурност и цивилни граждани. В провинцията действат и други екстремистки организации, сред които забраненото движение на пакистанските талибани.