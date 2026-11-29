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Седемдесетгодишна жена загина и петима са ранени в резултат на атака с дронове срещу Одеса и региона днес. Ударени бяха жилищна сграда, складове с детски играчки, както и фермерско стопанство.

Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Поднасям съболезнования на семейството на загиналата, каза Кипер.

Съответните служби отстраняват последиците от атаките.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.