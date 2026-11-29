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Германската полиция наложи забрана на двама братя от Сирия, заподозрени във връзки с ислямистки среди, да посещават коледни базари в западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Забраната обхваща общо 12 коледни базара, съобщи говорител на полицията в град Хаген, пише БТА.

При неспазване на ограничението двамата мъже, на 20 и 24 години, те ще трябва да платят глоба в размер на 500 евро. При повторни нарушения могат да им бъдат наложени по-високи глоби или да бъдат арестувани.

Германският вестник "Билд" цитира адвоката на братята, според когото разследващите органи не разполагат с доказателства, че клиентите му са извършили престъпление.

"Във всеки случай те никога не са имали намерение да застрашават обществената сигурност", заяви адвокатът.

Според изданието сигналът за двамата братя е подаден до властите от разузнавателна служба.

През последните години в Германия бяха извършени няколко нападения срещу коледни базари, сред които тези в Магдебург през 2024 г. и в Берлин през 2016 година.