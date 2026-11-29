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Руските въоръжени сили са нанесли удар по производствени съоръжения на тютюневата компания "Филип Морис" в град Харков, Североизточна Украйна, и по "Бритиш Американ Табако" (БАТ) в украинския град Прилуки, Черниговска област.

Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс и БТА.

В публикация в Телеграм ведомството заяви, че съоръженията на фабриката на "Филип Морис" са били използвани за производство на боеприпаси за украинската армия.

Украинските власти все още не са коментирали твърденията на Москва за въпросното нападение.

Другата атака от Русия по тютюнева фабрика е с бойни дронове по "Бритиш Американ Табако" (БАТ) в украинския град Прилуки, Черниговска област, предаде ДПА, като се позова на изявление на компанията.

При нападението няма загинали или ранени, но в предприятието е избухнал пожар. По-късно украинската телевизия публикува в Телеграм снимка на повредената фабрика.

Това е второто нападение срещу предприятието. При предишната руска атака в началото на септември производството във фабриката беше временно преустановено.

Междувременно прокуратурата в Харковска област съобщи, че при ракетен удар по един от районите на града са били ранени 11 души, сред които две деца. Нанесени са щети на пощенски клон, магазини и автомобили.

Кметът на Харков Игор Терехов заяви, че руски дрон е поразил медицинско заведение в друг район на града. При нападението са били изпочупени прозорци, но няма пострадали.

Междувременно двама души са загинали при руска атака във Виницка област, в югозападната част на Украйна, съобщи областният управител на областта. В резултат на нападението е избухнал пожар.