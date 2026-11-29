"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турските власти са конфискували 136 кг кокаин на стойност почти 12 млн. долара при операция срещу международния трафик на наркотици в южния окръг Мерсин, съобщи турското Министерство на вътрешните работи, цитирано от БТА.

Екипи на жандармерията и на бреговата охрана са намерили наркотика на борда на кораб под камерунски флаг, пристигнал от Бразилия. При операцията са били задържани четирима души.

Министерството съобщи, че кокаинът е бил укрит в кухина в специално отделение на кораба.

В публикация в социалните медии турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи припомни, че при операция през септември пак на пристанище Мерсин са били открити 350 кг наркотици отново в кораб, пристигнал от Бразилия.

За периода януари – октомври тази година турските митнически власти са конфискували почти 55 тона наркотични вещества.