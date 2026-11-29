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Народната партия (PP) би спечелила най-много гласове на общите избори на 29 ноември, сочи проучване, проведено от „Sigma Dos" за RTVE и регионалните радио- и телевизионни оператори, обединени във FORTA, съобщава "Ел Паис".

Според прогнозата на социологическата агенция, PP би получила 32,2% от гласовете и между 129 и 134 депутатски места. На второ място би останала Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) с 28,8% от гласовете и между 119 и 124 места, следвана от „Vox" с 16,2% и между 44 и 48 места. В сравнение с общите избори през 2023 г., PP би загубила между три и осем места; PSOE би могла да загуби до две места или да спечели до три, докато „Vox" би увеличила присъствието си с между 11 и 15 места.

„Френте Амплио" (Frente Amplio) биха спечелили между 10 и 11 места, ERC – между 9 и 10, а EH Bildu – между 7 и 8. „Жунц" (Junts) и „Аделанте Андалусия" (Adelante Andalucía) биха получили по 4–5 места. „Компромис–ФВ" (Compromís–FV) биха взели 4 места, PNV – между 2 и 3, а UPN-PP и BNG – по 2 места. Групите „Примеро Канариас – Коалисион Канария" (Primero Canarias-Coalición Canaria) и „Унидад дел Пуебло Канарио" (Unidad del Pueblo Canario) биха получили по 1 място. „Подемос" (Podemos), с 0,7% от гласовете, биха останали без представителство.

PP биха получили най-много гласове в 13 от 17-те автономни области, както и в Сеута и Мелиля. PSOE биха имали най-добър резултат на Канарските острови, в Каталуния и Навара, докато EH Bildu биха били водещи в Страната на баските. В Астурия, на Балеарските острови и в Ла Риоха, PP и PSOE биха спечелили равен брой места, въпреки че PP имат предимство по отношение на общия брой гласове.

В Андалусия Народната партия (PP) би получила 34,3% от гласовете (23–27 места), следвана от Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) с 25,8% (17–19), „Вокс" (Vox) с 20,1% (12–14) и „Аделанте Андалусия" (Adelante Andalucía) с 9,9% (4–5). „Френте Амплио" (Frente Amplio) би получила 5,4%, но без места в парламента.

В Арагон Народната партия (PP) би получила 36,8% (5–6 места), следвана от Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) с 31,2% (4–6), „Вокс" (Vox) със 17,4% (2) и коалицията „Чунта Арагонесиста – Френте Амплио" (Chunta Aragonesista–Frente Amplio) с 8,8% (0–1). „Ексисте" (Existe) би получила едва 1,0% и нито едно място.

В Астурия Народната партия (PP) би била партията с най-много гласове – 35,0% (3 места), следвана от Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) с 33,0% (3) и „Вокс" (Vox) с 18,7% (1).

На Балеарските острови Народната партия (PP) би достигнала 35,3% (3 места), следвана от Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) с 30,6% (3), „Вокс" (Vox) със 17,4% (1) и „АРАМЕС – Френте Амплио" (ARAMÉS–Frente Amplio) с 11,4% (1).

На Канарските острови PSOE печели с 31,4% (6), следвана от PP с 28,2% (5), Vox със 17,7% (2), UPC с 9,0% (1) и Primero Canarias-Coalición Canaria със 7,5% (1).

В Кантабрия водеща партия е PP с 45,0% (3), следвана от PSOE с 33,7% (2).

В Кастилия-Ла Манча PP печели с 38,6% (8–10), следвана от PSOE с 33,4% (7–8) и Vox с 21,3% (4–5).

В Кастилия и Леон PP също заема първото място с 41,5% (15–18), следвана от PSOE с 33,8% (12–14) и Vox с 15,0% (1–2).

В Каталуния PSOE води с 30,4% (16–18 места), следвана от ERC със 17,9% (9–10), PP с 14,8% (7–8), Vox с 12,0% (6), Junts с 9,6% (4–6) и Comuns-Frente Amplio с 8,4% (3).

Във Валенсианската общност PP получава 31,9% от гласовете (12 места), следвана от PSOE с 29,1% (11), Vox с 19,2% (6) и Compromís–FV с 14,5% (4).

В Естремадура Народната партия (PP) печели 39,1% (4 места), Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) – 36,6% (3–4 места), а „Вокс" (Vox) – 17,8% (1–2 места).

В Галисия Народната партия (PP) също води с 45,0% (13–14 места), следвана от Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) с 27,4% (7–8 места) и Галисийския националистически блок (BNG) с 13,2% (2 места).

В Мадрид Народната партия (PP) получава 39,4% (16–17 места), следвана от Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) с 24,2% (9–10 места), „Вокс" (Vox) с 16,4% (6 места) и „Френте Амплио" (Frente Amplio) с 15,4% (6 места). „Подемос" (Podemos), с 1,9%, не успява да си осигури представителство.

В Мурсия Народната партия (PP) получава 37,2% (4 места), Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) – 26,7% (3 места), а „Вокс" (Vox) е след нея с 25,8% (3 места).

В Навара PSOE води с 29,7% (2 места), следвана от UPN–PP с 28,1% (2 места) и EH Bildu с 20,2% (1 място).

В Страната на баските EH Bildu е начело с 29,9% (5–7 места), следвана от PSOE с 27,9% (6–7 места), PNV с 16,4% (2–4 места) и PP с 14,6% (2–3 места).

В Ла Риоха PP има 41,5% (2 места), а PSOE – 35,6% (2 места).

В Сеута и Мелиля PP заема първото място – с 48,9% в Сеута и 52,1% в Мелиля – като си осигурява по едно парламентарно място във всяка от двете територии.

Частният телевизионен канал La Séptima също публикува проучване, изготвено от 5W, според което PSOE води; въпреки това, общият резултат на PP и Vox би могъл да достигне мнозинство. Социалистите биха били партията с най-много гласове – 33% от вота и между 132 и 138 места. Следва PP с 30,2% от гласовете и между 121 и 127 места, а след нея е Vox с 15,3% и между 44 и 51 места. Frente Amplio би получила 7% и между 9 и 12 места, докато ERC би взела 2,7% и между 10 и 12 места. EH Bildu би получила 1,4% и между 6 и 7 места; Junts – 1,2% и между 3 и 5; Adelante Andalucía – 1,7% и между 3 и 4. а PNV – 0,7% и между 2 и 3 места. В проучването останалите политически сили са обединени в категорията „други", която събира 2,9% от гласовете и между 5 и 6 места

17-те общи избори, проведени от 1977 г. насам, отбелязаха рекордна избирателна активност; крайният процент на електората – базиран на жителите на Испания – обаче ще стане ясен с напредването на преброяването на гласовете по-късно тази вечер.

През 2023 г. Народната партия беше партията с най-много гласове, осигурявайки 137 места, следвана от ИСРП (121), Вокс (33), Сумар (която по това време включваше Подемос; 31), ЕРК (7), Джунтс (7), ЕХ-Билду (6) и ПНВ (5), докато БНГ, Коалишън Канария и УПН спечелиха по едно място.