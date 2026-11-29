Израелският кабинет одобри навлизането в Газа на първоначален пилотен контингент от Международните стабилизационни сили (МСС), чиято цел е разоръжаването на палестинската групировка „Хамас", съобщиха днес от израелското външно министерство, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

„Целта на Израел е ясна и не се е променила: разоръжаването на „Хамас", се посочва в изявление на министерството. Оттам допълват, че Израел ще продължи да работи със САЩ и с екипа на американския президент Доналд Тръмп, занимаващ се с въпросите на мира, по всички засягащи Газа въпроси.

Министерството обвини „Хамас" в нарушаване на споразумения и заяви, че „възстановяването на Газа няма да започне, преди „Хамас" да бъде разоръжена, а цялата ивица – демилитаризирана".