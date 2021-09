Коментар на седмицата №1: Време е да се откажем от кирилицата!

Публикуваме отново най-четените през седмицата анализи, мнения и коментари. Това е коментар номер 1 и е четен от 1 235 000 души.

Вместо да се гордеем, че сме дали нещо на света - третата азбука на светите братя Кирил и Методий и най-вече на Климент, на когото дължим съвременните ни писмени знаци, ние ги отбутваме като непотребна вещ

Време е да се откажем от кирилицата!

Наистина е време. Крайно време. Толкова е непрестижна. Къде-къде е по-изискано да видиш COFFEE или още по-изисканото: THE HOME OF IRRESISTIBLE COFFEE, отколкото простото КАФЕ, не дай боже - КАФЕНЕ. Или пък: FINAL SALE вместо някаква си РАЗПРОДАЖБА. Така е и с OPEN и CLOSED, с French Toast, с Sham Foods и още, и още…

В крайна сметка европейци сме! Кой в Европейския съюз пише на кирилица? Никой. Само ние - тъмните балкански субекти, и някои други заблудени народи. Дращим непонятни за света кирилски букви само за да се излагаме. Затова хубаво си пише: Welcome by Pro Market your store и local. Съвсем правилно и изискано е също SHOES AND BAGS вместо някакви си там ОБУВКИ и ЧАНТИ. Друго си е да прочетеш SECOND HAND вместо безличното “Втора употреба”. Само как възбуждат апетита STEAKS, BURGERS, RIBS! И как добре звучи Adventure showers или Staff only. Четейки ги, веднага се изпълвате с цивилизационен заряд.

Така цял свят ще ни разбере. И ще сме горди: и ние, значи, като другите. Да ти е драго!

А всъщност сме комплексирани чуждопоклонници със смачкано самочувствие. И вместо да се гордеем, че сме дали нещо на света - третата азбука на светите братя Кирил и Методий и най-вече на Климент, на когото дължим съвременните ни писмени знаци, ние ги отбутваме като непотребна вещ. Сещаме се за тях само на 24 май. Изпъчваме гърди за ден и… толкова.

Докога ще търпим родоотстъпниците, дето не признават нашите си букви? Неизменно се изписва на английски и само на английски всичко, що е туристически обект: хотели, ресторанти, барове, магазини… И не само туристическите обекти. Вече всичко и навсякъде.

Срамуваме ли се, че сме българи и че си имаме азбука, която ползват няколкостотин милиона по света?

Защо, вместо да се гордеем, подражаваме? Криворазбрана цивилизация. Къде е Добри Войников да види, че от 150 години не сме мръднали ни на йота от маниакалното ни чуждопоклонничество!

Защо, след като извоювахме на евробанкнотите да пише и на кирилица, се стараем да я заличим по градовете и курортите ни?

Непоправими комплексари!

Защитавайки кирилицата обаче, не съм щастлив да виждам английски думи с кирилски букви, като “Дабъл Дискаунт”, например.

Езиковият ми гняв за миг бе потушен от едно прекрасно изработено табло на плажа на къмпинг “Градина” на пет езика и първият, представяте ли си - българският! Обзе ме патриотично чувство. Искрено се зарадвах, че има институции, които зачитат българския. Щеше да е добре, ако написаното беше и вярно. Плажът бил собственост на… Министерството на туризма (?!?), а всъщност е изключителна държавна собственост. Така поне твърди конституцията ни. Но поне езикът ни бе зачетен.

Мисля си дали да не почна да “вандалствам”. Да заливам с боя надписите, изписани само на латиница. Тогава полицията да не се чуди кой е “злосторникът”. Това ще съм аз - Огнян Герджиков, който обича Родината си, гордее се с нея и с всичко, което нейните синове и дъщери са създали. Включително и с азбуката ни. И ще поема риска да ме съдят по Указа за борба с дребното хулиганство.