Тв шефът Павел Станчев: Интервюто със Зуека ме натъжи, донякъде видях и себе си в него

За мен е много по-притеснително, че убиецът на Милен Цветков все още не е осъден и е на свобода, отколкото това, че ще гласуваме за трети път в рамките на една година, казва бившият шеф на Нова тв и на Би Ти Ви, който сега ръководи тв група в Унгария

Павел Станчев познава отлично българския тв пазар, тъй като в годините ръководи последователно двете най-големи частни телевизии. От 2004 до 2008 г. е шеф на Нова тв, когато медията е собственост на гръцката компания “Антена”. От февруари 2014 г. до декември 2016 г. е главен изпълнителен директор на “Би Ти Ви Медия груп”.

Като тв шеф обаче кариерата му започва още през 1996 г., когато ръководи НВО за България, Румъния и Молдова.

В момента Станчев е главен изпълнителен директор на унгарската медийна група TV2 и живее в Будапеща.

Той завършва френската гимназия в София, след това Софийския университет, учи и журналистика в Париж. Женен е, има син и дъщеря Дара.

- Г-н Станчев, от две години сте изпълнителен директор на унгарската медийна група TV2. Наблюдавате ли събитията в България от Будапеща? Как ще ги коментирате?

- Естествено, че ги следя където и да съм. За мен е много по-притеснително, че убиецът на Милен Цветков все още не е осъден и е на свобода, отколкото това, че ще гласуваме за трети път в рамките на една година. Швейцария се управлява с референдуми и там хората гласуват почти всеки месец. Радвах се на нашите олимпийски шампиони и медалисти в Токио. Баща ми Станчо Станчев беше спортен журналист и като дете съм се срещал с много от олимпийските ни шампиони.

- Какъв е новият сезон на ТV2, какви предавания преобладават в телевизията?

- ТV2 ще заложи на местните продукции: адаптации на “Фермата - VIP”, “Като две капки вода” за аматьори, Dancing With The Stars (у нас излъчвана под името “Дансинг Старс” - б.а.) - формати, познати и в България. Виждам, че Би Ти Ви прави “Татковци” (Dear Daddies), при нас вече върви трети сезон. Освен това показваме Game of Chefs, “Ергенът” (The Bachelor) и “Нинджа Уориър”. В групата ни влизат 14 канала, включително 2 спортни, по които излъчваме английското и испанското футболно първенство, както и част от Бундеслигата. Имаме 2 филмови канала, 3 канала за сериали, готварски, детски, комедиен и пр. канали, както и дигиталната платформа TV2Play.hu, която постигна дневен рекорд от 450 000 уникални посетители и над 1 милион гледани видеа в началото на новия ни сезон.

- Какви са амбициите ви като изпълнителен директор на ТВ2, какво искате да постигнете?

- Основният ни конкурент е RTL Унгария, част от RTL Group. През 2019 година ги изпреварихме като група, а през миналата година ТV2 победи на среднодневна аудитория основния им канал “RTL Клуб” - постижение, невиждано цели 19 години! Целта на мен и екипа ми е да затвърдим това лидерство, като увеличим гледаемостта ни във вечерните часове (prime-time).

Растежът на финансовите ни резултати е друг приоритет.

Под мое ръководство

групата излезе

стабилно на печалба

Амбицията ми е да станем регионален играч. През миналата година придобихме 3 телевизии в Словения - страна, която добре познавам и обичам. Току-що там тръгна с прекрасен резултат спортното риалити “Ексатлон”, което снимаме в Доминиканската република.

- Европа няколко пъти прави забележки на Унгария за свободата на словото. Вие и телевизията срещате ли затруднения при работата си?

- Унгарците са сред най-свободолюбивите нации и предпочитат да си решават нещата сами, вместо някой отвън да ги поучава и те да му се кланят. Плурализмът на медиите е в основата на медийната свобода. В това отношение в Унгария има много медии, които критикуват правителството. ТV2 е насочена към най-масовата аудитория. Проучванията и рейтингите показват, че новините ни се ползват с високо доверие, а сутрешният ни блок “Мокка” е абсолютен лидер във всички целеви групи.

- С какво е по-различна унгарската телевизия от българските - тук бяхте ръководител и на Нова тв, и на Би Ти Ви?

- Общите неща са повече от различията. Мога да кажа, че в Унгария програмите се подготвят по-отрано и с повече внимание към детайлите на всяко предаване, маркетинга, подредбата. Но и това не дава 100-процентова гаранция за успеха - в това е чарът на този занаят!

- Следите ли отблизо българските телевизии и какво мислите за тях?

- Когато мога. За добро или не, виждам, че много неща не са се променили. Сезон след сезон “Фермата” продължава да е основният гвоздей в праймтайма на Би Ти Ви. Аз наложих този формат, но дълголетието му се дължи на таланта на главния редактор Ники Николов. Други мои талантливи приятели - Маги Халваджиян и Влади Априлов, правят вече много години най-успешния формат на Нова тв - “Като две капки вода”. След смяната на братя Домусчиеви като собственици Нова телевизия се развива по-добре. “Игри на волята” е хубаво попадение, връщането на Лора Крумова с авторско предаване е също в правилната посока. Не съм гледал новото шоу на Митко Рачков, но

“Господари на ефира”

определено липсват

Вашето интервю със Зуека ме натъжи, донякъде видях и себе си в него. Георги Любенов заслужено набра много популярност и доверие по БНТ.

- Свикнахте ли в Унгария, какъв е животът там? Как се справяте с трудния унгарски език, понаучихте ли го?

- Вече имам опит от Унгария, където живях през 2003-2004 година. Тогава работех за сегашния ми конкурент RTL и живеех в Буда. Сега съм в Пеща, заобиколен съм от театри, оперетата и операта. Почти като на сцена. С езика напредвам някак си неусетно и в движение. Научих унгарските имена на всички предавания, това са вече 100 думи.

- Как се промени Унгария по време на пандемията? По-различно ли е, отколкото при нас?

- Мерките продължиха по-дълго, внесоха се всички ваксини, включително и китайската, и днес резултатите са налице. Унгария в момента е сред най-малко засегнатите от СOVID-19 държави.

- В Унгария дават ли се помощи на медиите? В много държави го направиха, но не и в България?

- Директно - не, но правителството увеличи комуникационните си кампании, свързани с борбата срещу пандемията, което до голяма степен компенсира спада в търговската реклама.

- Дъщеря ви се върна в България сама и направи своя рекламна агенция. Поощрихте ли я, помагате ли ѝ?

- Ако бях в България, сигурно щях да ѝ помагам повече.

- Какви съвети ѝ давате?

- Основно да прави това, което ѝ е интересно. И да си изгражда добро име.

- Не се ли опитахте да я “примамите” към телевизията?

- Все пак ѝ желая доброто... За телевизията трябват нерви от въже. Едва ли има друг занаят, в който падаш и трябва отново да станеш толкова пъти.

- Дара вече е достатъчно голяма, вслушвате ли се в нейните съвети, идеи, желания - които всъщност са и на нейното поколение?

- Телевизията е местен продукт. В момента слушам предимно унгарци, каквито и да са, където и да са. Но ако някой ден се върна в някоя българска телевизия, със сигурност ще се вслушам и в нейните съвети.

- Как общувате с нея през големите разстояния?

- Виждаме се поне веднъж в месеца - в Унгария, България, Франция или някъде другаде, макар през пандемията това да беше много трудно. Иначе комуникираме като всички - по телефон и интернет.

- Какво дете беше Дара, правеше ли бели? Какво си спомняте за детството ѝ?

- Беше послушно дете и лесно се приспособяваше към различните училища и държави, в които се местехме.

- На какво се опитахте да я научите с майка ѝ?

- На това, на което ме учеха и моите родители, светла им памет: да бъде верен приятел, да е почтена, да постига нещата със собствени ръце и ум.