Вдявайте вече! Докато има по-равни от другите, България ще е на последно място по ваксинация

Решението на председателския съвет на Народното събрание депутатите да не показват зелени сертификати, когато ходят на заседания, показва защо в България никой не вярва на властите и защо сме на последно място по ваксинации.

Елементарната почтеност изисква равенство пред закона за всички. И това е по-важната тема от името на главния прокурор. Да няма по-равни.

Такова решение се изхожда върху приказките за нов морал и промяна. Щом за някакви хора - 240 на брой, се прави изключение, как очаквате останалите 6 милиона да спазват мерки или да се ваксинират?

Посланието е: Законите са за будалите, ние, тарикатите, няма да се занимаваме с глупости.

Ако в настоящия парламент има хора, които наистина вярват в свещените принципи на републиката Liberte, Egalite, Fraternite, незабавно трябва да подложат на гласуване и да отменят това решение на председателския съвет.

Това е най-важното решение, което трябва да вземе този парламент, иначе да се разпуска ASAP (as soon as possible - колкото може, по-бързо, англ.) Очевидно имаме още от същото. И то по много.