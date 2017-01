Девет тренда за 2017 г.

Залепени за телефона. Атлукс. Live streaming. И още тенденции

1. Занаятчийските

магазини

Наречете ги както си пожелаете впрочем, но това са онези малки или по-големи магазини, които продават месо, хляб, мляко, каквото ви хрумне. Внимателно подбрана селекция, прословутото “директно от производителя”, най-често собствениците също продават, съветват, консултират. Ще кажете - тенденцията съвсем не е нова, но през 2017 ще се утвърди категорично. Очаквайте и сериозно настъпление на магазините за месо, които са сравнително малко в тази категория. Нищо, че около вас има все повече хора, които не вкусват месо.

2. Червеното вино,

изстудено

Не че всяко червено вино ще бъде сервирано с лед, нищо подобно. Както Bloomberg прогнозира, на пазара ще има определени, по-леки червени вина, които ще наложат тази нова тенденция. Някои от вината ще бъдат осезателно по-привлекателни на вкус, когато са студени, тъй че очаквайте година на студено червено вино. Розето да се пази от неочакваната конкуренция.

3. Атлукс

Сигурно сте срещали думата athleisure - т.нар. спортно-елегантни дрехи, ако въобще терминът може да се преведе. Не бива да се бърка с

молкултурата

в България,

характерна с

разходката в

нов анцуг

Атлуксът идва от компании като Outdoor Voices или пък определени линии на APC. Каквото и да изберете от двете фирми, съчетанието с по-официални дрехи не е трудно. Да не говорим, че удобството от тези дрехи е незаменимо.

4. Слогани

Списание Vogue прогнозира, че слоганът е новото лого. Ако допреди няколко години логото беше статус символ, през 2017 г. големите марки ще залагат на слоганите. Търсете Dior и тяхното We should all be feminists. Останалите ще ги последват с подобни, гарантирано.

5. Гледате телефона си 150 пъти на ден

При това - данните са средностатистически. Но оставете това - през 2017 г. мобилният трафик окончателно ще елиминира десктоп трафика на данни. Което продължава да променя бизнеси, индустрии, концепции. Всичко е съсредоточено в телефона. Дори се очаква бум, ама истински, на калъфчетата за телефони.

Това е новата

чанта за дамите,

новият статус

символ

6. Жените движат туристическата индустрия

През 2017 г. окончателно ще се затвърдят данните, че решенията за пътуване се вземат от жените. Данните от развитите западни туристически пазари показват, че 80 на сто от решенията къде да почива семейството, се вземат от жените.

Като прибавите към това и пътуванията на жени, които са разведени или просто живеят сами, разбирате, че днешната туристическа индустрия на практика се изхранва от онова, което се случва в мозъка на дамите.

Какво харесват те, къде решават да пътуват, как си представят почивката - туристическият бранш все повече се преориентира към задоволяване на техните желания.

7. Излъчване на живо в социалните мрежи

Почти 50% от населението на Земята има достъп до интернет. Повече от 3% от населението е активно в някоя социална мрежа. Навярно 2004 г. ви се струва ужасно далече - годината, в която YouTube започна да излъчва кратки видеоклипове. 2017-а ще отбележи нова тенденция - видео на живо. Макар големите пионери да бяха платформи като Periscope и Snapchat,

истинският

пробив идва с

интегрираната

live стрийминг

опция

на Facebook.

8. Автоматичният маркетинг

Наричайте го както искате - използване на ботове, машини, компютърни модели, симулации, изкуствен интелект. Автоматизацията ще се използва от все повече компании, за да управляват своето онлайн, че и офлайн присъствие. От лидерите в автоматизирания маркетинг в социалните мрежи до по-големи проекти машините категорично ще се превърнат в новия най-добър приятел на човека.

9. 100 години Ленин, 1 година Тръмп

2017-а започва с встъпването в длъжност на Тръмп, завършва с честванията по повод 100 години Велика октомврийска революция. Не търсете символика. Икономистите твърдят, че 2017-а ще е по-добра от 2016-а, тъй че спокойно.