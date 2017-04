“Репортери без граница” на 50-о място по свобода на медиите

Трябва да реформират сериозно методите си на оценка

БЪЛГАРИЯ може и да заслужава мястото си на дъното на класацията за свобода на медиите, но обяснението на “Репортери без граници” също буди съмнения.

Първо, в кратката си аргументация наричат Делян Пеевски бивш ръководител на основната българска разузнавателна служба (former head of Bulgaria’s main intelligence agency).

В това определение се съдържат няколко грешки от гледна точка на прецизното и перфектно журналистическо писане.

Второто изтъкнато основание е нелепо: правителството разпределя без каквато и да е прозрачност европейски средства сред медиите. (The government’s allocation of EU funding to certain media outlets is conducted with a complete lack of transparency...)

“Репортери без граница” трябва да реформират сериозно методите си на оценка. На първо място, трябва да включат социалните медии. Това не е никак лесно с традиционните методи на оценка, ще им трябва да включат анализ на големите данни (big data).

Второ, трябва да включат оценка на тираж, гледаемост и посещаемост на медиите. Тук ще има значение какви чуждоезикови медии се ползват в страната.

Трето, да оценят компетентността на медиите. Свободата на неграмотността не е непременно свобода на медиите.

Четвърто, добре е да оценят как реагира властта на медийни разкрития. И, разбира се, какво се случва с журналисти, които остро критикуват властта.

И накрая, за една сериозна оценка на медиите е необходимо ясно да се определят центровете на власт. Те може да не се окажат непременно в правителството.

С други думи, “Репортери без граница” страдат от някои от проблемите на несвободните медии. Не бих ги поставил на 109-о място, но някъде около 50-о мисля, че е справедлива класация за тях.

(От фейсбук)