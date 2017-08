“Деспасито” става хит в класациите, защото е “мехлем за слуха”

Няма точно определен начин, по който да се направи една песен, за да стане успешна. Експертите обаче са единодушни, че съществуват елементи, които да я направят такава. Много психологически и неврологични изследвания установиха, че има общи съставни части в популярните песни, оглавяващи класациите.

Пред Би Би Си неврологът доктор Джесика Гран, която е музикален изследовател в Западния университет в Онтарио, Канада, обяснява: “Музиката активира зони на мозъка, свързани със звука и движението, но също и зони, свързани с емоциите и наградите.”

Тя твърди, че някои изследвания показват, че песните, които ни харесват най-много, са точно тези, които осъществяват най-голяма комуникация именно между областите на мозъка, свързани с емоциите.

Тази връзка се осъществява най-вече благодарение на ритъма, според експерти. Експериментите показват, че когато той е лесен за следване, се повишава зоната на мозъка, която е свързана с движението

дори когато

човек е

напълно спокоен

Точно такъв е и случаят с “Деспасито”.

Често, слушайки някое от популярните поп парчета, имаме чувството, че неговият ритъм ни е изключително познат и сякаш знаем какво следва. Според Джесика Гран точно това качество функционира като награда за мозъка, защото ни се струва, че песента се развива спрямо нашите очаквания и ни прави доволни.

Това, което грабва съзнанието ни и не го пуска за дълго време, е онзи момент, в който в песента се включва елемент, който разчупва предсказуемостта. Новаторският детайл я прави по-интересна и разчупва правилата. “Трябва да го направите интересно, но без да го отдалечавате твърде много от това, което смятате, че ще се случи”, съветва Гран.

Продуцентът на испанска музика Наум Гарсия смята, че е открил точната съставна част, която прави “Деспасито” такъв голям хит. В личния си туитър той пише: “Може да се смеете на “Деспасито”, но начинът, по който се разчупва ритъмът преди припева, е гениален. Това е ключът за разбиране на песента.”

Става въпрос за

минута 1:23 от парчето,

когато мелодията се забавя

и за пръв път Фонси пее “Де-спа-си-то”. В този момент фразирането на изпълнителя се отличава от дотогавашния ритъм.

“Разчупването на ритъма е толкова радикално, че променя много както рефрена, така и чувственото намерение на текста, създавайки единство между намерението и ефекта. Това е причината песента да функционира толкова добре”, обяснява продуцентът и във фейсбук профила си.

Гарсия добавя още, че този ефект се получава само при първото изпяване на думата “деспасито”, защото, ако го приложат и в другите части на песента, може да умори публиката. “Не можеш да прекъсваш песента много пъти, защото това създава усилия за мозъка”, допълва той.

Психолозите и учените използват термина “мехлем за слуха”, създаден от Джеймс Келарис, композитор и преподавател по маркетинг в Синсинати, САЩ, където изучава влиянието на музиката върху потребителите.

Обозначението се използва за онези песни, които не можем да спрем да пеем, защото са се натрапили в съзнанието ни.

В изследванията си Келарис е установил, че този тип песни са онези, в които се повтарят едни и същи рефрени и не са сложни по ритъм, текст или и двете.

И дори испанският език да е доста известен, текстът определено не е лесната част от “Деспасито”, ритъмът обаче кара всички да припяват колкото могат или просто да си тананикат, докато дойде ред на любимото “Де-спа-си- то”. Ритъмът обаче съвсем не е труден за следване и още в началото приповдига настроението и те кара да станеш и да затанцуваш.

Песента съдържа елементите, нужни, за да си спечели наименованието “мехлем за слуха”. “Тя е жива, проста, в повтарящ се текст и има лесно запомнящ се ритъм”, казва Келарис.

Допълва още, че има и други причини, които правят песента толкова популярна, като например бюджета за промотиране на песента и разбира се, атрактивното видео.

Появиха се мнения, че една от главните причини за високата гледаемост на видеото освен самата песен е

красивата

пуерториканка

Зулейка Ривера,

която е носила короната на “Мис Вселена” през 2006 г.

В социалните мрежи се срещат най-различни шеги с песента и дори да изглежда не чак толкова важно, те също стават причина за голямата ѝ популярност. Защото дори и тези, които отказват да слушат парчето, го пускат, когато се появи някой анекдот, който не могат да разберат, без да го изслушат.

Само за шест месеца видеото има над 2 млрд. и половина гледания в ютюб, като няма никакви изгледи интересът към песента скоро да затихне.

Песента не спира да оглавява най-различни класации и да постига различни рекорди.

“Деспасито” бе начело на всички класации в над 35 страни в света.

Също става първата испаноезична песен, която се изкачва на челното място в Топ 100 на Билборд след 1996 г., когато Макарена достига същия успех.

Постепенно се изкачва и в класацията за най-популярно видео в ютюб, като съвсем наскоро измести от класацията песента на Джъстин Бийбър “Sorry”, която беше на позиция номер 3.

Челното място е заето от саундтрака на “Бързи и яростни 7” - See you again на Wiz Khalifa и Charlie Puth, която стана първенец в началото на месец юли, измествайки Gangnam Style на PSY.

Скоростта, с която се покачват гледанията на “Деспасито” обаче, кара много хора да мислят, че може да задмине първенеца в най-близко бъдеще.

Песента е номинирана в категорията “Любима лятна песен” за наградите “Изборът на тийнейджърите” 2017 г. и определено е потенциален победител.

“Деспасито” стана и най-стриймваното парче на всички времена с рекордните над 4,6млн. прослушвания през стрийминг платформите, предаде Асошиейтед прес. Песента на пуерториканските изпълнители Луис Фонси и Деди Янки и ремиксът с участието на канадския изпълнител Джъстин Бийбър е задминала досегашния рекордьор - “Sorry” от 2015 г. на Бийбър, отбелязало 4,38 млн. прослушвания.

Благодарение на латиноамериканското парче изпълнителят Деди Янки пък успя да измести британския певец Ед Шийрън, като стана първият латиноамерикански изпълнител, оглавил месечните продажби на стрийминг платформата Спотифай.

И ако той е по-познат на аудиторията с хита си от 2004-а Gasolina, другият изпълнител Луис Фонси, чиято е и идеята за създаване на парчето, е

известен само

на местно ниво

и казва, че този успех за него е “истинска чест”.

"Всички ме питат каква е тайната на успеха на “Деспасито”. Бих искал да дам някакъв суперинтелигентен отговор на този въпрос, но аз нямам такъв. Просто може би, когато създавахме песента, всички планети бяха подредени в една линия", шегува се Фонси.