Как да се преведе добре “Съединението прави силата”

“Съединението прави силата” е добър избор за мото на българското председателство. Но преводът на английски е неточен.

Затова от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика направихме аргументирано предложение до правителството то да бъде Unity is Strength или Strength in Unity вместо United we stand strong. Все още нямаме отговор.

Някои биха казали - всичката Мара втасала, за мотото се загрижили. Но това е визитката ни пред света и всеки детайл е важен. Какво мислите?

(От фейсбук профила на Кристиан Вигенин - председател на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове)