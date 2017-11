Родителят на гурбет, а какво става с децата

Канадският певец Шон Мендес бе отличен на вчерашните Европейски музикални награди на MTV в категориите най-добър изпълнител и най-добра песен, съобщи Франс прес, цитирана от БТА. Ето списък с победителите в 24-ото издание на наградите: - Най-добър изпълнител: Шон Мендес - Най-добра песен: "There's Nothing Holdin' Me Back" на Шон Мендес - Най-добър