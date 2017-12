Чудеса преди Коледа

Тръмп да признае Цариград за български,

ние ще върнем София на гърците,

а Атина да си я вземат турците

Много се мрънка в тая държава! Живеем във времена, в които стават чудеса, а средният българин не спира да каканиже колко зле и несправедливо е всичко.

Ето, оня ден заваля дъжд и понаводни столицата. Веднага драми във фейсбук, протести пред кметството, пози и фръцни. “Дондуков” бил прелял. Хората в други градове пари дават, за да видят река вместо улица, българинът – не! Мокро му било. Нашите управляващи Венеция пред дувара му ще докарат, сфинкса пред НДК ще тропнат, ще му спрат вредните молекули в лекарствата и ще го направят биобългарин, който оцелява само с природа и воля, той все нацупен. Аман!

Разбирам да е друго време, да си мрънкотим, обаче се задава Председателството! Ще дойдат чужденците след няма и две седмици,

ще се изложим

с тия кисели

физиономии

Ако сме патриоти, ще се наредим по “Цариградско” заедно с катаджиите, ще размахаме знаменцата и ще се усмихнем като Плевнелиев и две синоптички поне. Или айде, само като Плевнелиев, пак става. Може така усмихнати и човешки пирамиди да им направим, като едно време на спартакиадата. Например пред сфинкса пред НДК-то, дето го сложиха на мястото на петохуйника. Хем ще го позакрием, хем ще ги забавляваме.

После ще ги разходим с лодка по каналите около Министерския съвет, ще ги качим на Витоша да им покажем как изглежда дизелът, когато не е в колите им, после ще ги свалим и в подземията на София, маскирайки ходенето до тоалетна в НДК като приключенски туризъм... Ето така се печелят уважение, любов и инвестиции – с размах! Накрая защо да не демонстрираме и стратегията си за мир в Близкия изток, като ги черпим в прочутите Дюнери на мира в столицата ни? Докато Европейският съюз не ги е забранил, защото в тях имало фосфат.

Понякога дори и аз не разбирам Европа, признавам си. В една и съща седмица

забрани фосфата

в дюнерите

и разреши глифозата в посевите. Освен да почнем да ги сеем и жънем тия дюнери, друго спасение в момента не се сещам. Като няма фосфат, яжте глифозат!

Според мен комисията по здравеопазването в Европарламента спешно трябва да бъде сменена с НЗОК. Да им пратим Камен Плочев да си отдъхнат малко. Ще забрани и фосфата, и глифозата, и дизела, и аспирина, и глицерина, и всичко, което натоварва графика на комисията и я изморява. Плочев се прочу тази седмица с репликата, че здравната каса трябва “да си отдъхне от тежко болните пациенти” и затова се налагало да има мораториум върху новите лекарства за тежки болести поне една година. Много уморяват тия онкоболни, диабетици, деца с какви ли не синдроми... аман и от тях!

Човек не може да се отпусне, да отпразнува както подобава Председателството, да се усмихне... Като го слушах г-н Плочев, направо си звучи като човек с бърнаут. Така по модерному наричат някого, на когото са му прегорели бушоните. Човек, който е толкова уморен, че е дал на късо. Допрял е жичките един вид. Звъннал му е звънецът. Разлетели са му се калинките. Абе, сещате се. Трябва да си почине професорът, няма лошо, ама защо начело на здравната каса? Да се отдаде на европейска кариера и хомеопатия и да остави националната здравна каса на някой по-свеж.

Напоследък тия бърнаут решения обаче са доста популярни не само у нас. Ето и Тръмп. Умори се от вечната война в Близкия изток и реши да я приключи, като призна Йерусалим за столица на Израел. Ми така, де, какви са тия десетилетни уйдурми, па дипломации, па срещи, па врътки... Вие знаете ли колко кафета са изпити по всички конференции, форуми, совалки, мисии и мирни процеси? Тонове! А какво коства това на майката природа? На здравните каси на всички преговарящи? Само си опъваме нервите с толкоз кафета и с толкова мислене, затова enough is enough (достатъчно). Нека бръкнем в контакта с вилица и да видим какво ще стане.

На мен подходът на президента Тръмп ми хареса. Малко е като вица за полицаите, които не могли да упътят туристите в София нито на английски, нито на немски, нито на френски и на предложението да учат езици, за да могат да се оправят в живота, отговорили с:“Епа тея, като говориха толко езици, да не се оправиха!” Та и Тръмп така. Обама, Клинтън, Буш-младши и Буш-старши, та и всичките им колеги около тях, като го мислиха толкоз мирния процес в Близкия изток, да не го измислиха?

Да не говорим, че стилът на Тръмп обещава още коледни чудеса и за другите народи. Например защо да не признае Цариград за столицата на България? Винаги сме мечтали да е наш, даже имаме наши хора там... В замяна ще отстъпим София на гърците, тя де факто си е тяхна, ако обърнем поглед 2000 години назад. Атина пък може да отиде при турците, все пак векове наред е била османско владение. Йерусалим също така би могъл да бъде признат и за римски вилает. Защо не? Пилат Понтийски мил ли си е ръцете там? Мил ги е! Ако искат, да го вземат италианците, ако искат – румънците. И те имат претенции да са римляни... Тереза Мей да си прибере Вашингтон и да изхвърли имигрантите от него. Например Тръмп да го върнат на Германия. Няма да им е за първи път човек със смешен перчем и холерични жестове да ги забавлява от трибуната. А и от Германия, погледнато исторически, ще има много по-голям терен за разместване на столици и територии. Цяла Европа става тяхна, само България не, защото по времето на Крум сме си граничили така или иначе. А ако успеем да свършим тия трансфери точно преди началото на председателството, ще шашнем чуждите гости така, както никой преди нас не ги е шашкал.