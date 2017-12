Лайфстайл 2018: Годината на трескавите харесвания, бързите падения, младите авторитети

Социалните мрежи ще вдетиняват

Българинът няма да стане “по-технологичен” следващата година. Бавничко се движим и ще ни трябва още време да се убедим в ползите от това.

В прогнозите за 2018 г., вмество да погледне напред, българинът трябва да се огледа встрани. Защото 2018 г. ще ни изненада със същите дребни скандали, каквито имаше и през отминаващата 2017 г. Непредвидими отникъде.

Очаквам да си направим скандали от неща, които и преди това са били наоколо, обаче сме пропуснали през 2017 г. да се скараме.

В този ред на мисли няма да се изненадам, ако в някой компот се окаже, че има някакъв много странен метал, за който фейсбук да гръмне и да бъде голяма атракция.

Другото, в което съм абсолютно сигурен, е, че след заявеното желание на Столичната община да бъдем зелени и екологични, нещата ще се объркат. Както и че първите велосипедисти ще тръгнат по велоалеите на “Раковски” и “Дондуков” горе-долу към края на 2018-а.

Обявиха жените, повели кампанията #Me too за личности на годината, но списание “Тайм” не слага положителен и отрицателен знак върху това, просто регистрира, че много е говорено за #Me too. Моята прогноза е, че като всяка голяма кампания #Me too

ще залезе, след като

взе скалповете на

някои големи

обществени фигури

На света отново ще му липсва умереност и ще се лашка в крайности напред-назад.

Научих впрочем любопитен факт - че белите бойци на империята в “Междузвездни войни” се играели от жени. И сега Холивуд наема статисти жени, но които никой няма да види, че са такива.

Оксфорд обяви думата на годината - на български youthquake се превежда като младотрус. Има намек в това, че младите, родени 1980-2000 г., трябва да се събудят политически. Мисля си обаче, че политическите събуждания непрекъснато се случват, но всъщност какво излиза от тях? Според мен ние окончателно загубихме възможността да сме малко по-умерени, устойчиви и гъвкави. Много бързо реагираме в различни посоки и в този смисъл

фейсбук ще се опита

да ни ограничи,

за да няма съдебни дела, и ще ни направи много по-вдетинени, отколкото зрели хора.

Така че не събуждане, ами едно поголовно заспиване виждам по целия свят. Мисля си, че все повече авторитети умират, и не ги заменяме с нови, защото не им позволяваме да оцелеят.

Днес нищо и никой не са авторитети вече, а ще ни трябват един ден. И музикални, и литературни, и културни, и политически, и какви ли още не. И тогава ще сме принудени да приемаме за авторитети такива, на които сега се подиграваме. Но това като цяло е по-дългосрочна прогноза.

Ние затова и сме толкова жадни за успех - защото имаме нужда от истински авторитет. Проблемът е, че

не му даваме да

сбърка никъде

Ето например Гришо един ден би могъл да ни топли сърцата, но това ще се случи до следващата му загуба.

И в този смисъл каквото и да предположа, то ще е само временен младотрус.

Усещанията ми за 2018 г. са като в поговорката “Трай, бабо, за хубост”.

Защото ние отдавна загубихме търпение, но пък, от друга страна, сме изпаднали в нещо като полусънено състояние, чепкаме се, трепкаме, тръгваме след нещо, след което тотално забравяме, че изобщо е съществувало.

Затова очаквам да няма пробуждане, а няколко много кратки и трескави събуждания, които след това отново да водят до заспивания.

Това, разбира се, не означава, че трябва да веем някакви черни флагове и да се притесняваме. Мечтая си

да можем да си

отглеждаме млади

авторитети

- хора, които да ни радват, макар и още да не са на някаква патриархална възраст.

Да им позволяваме да си правят и грешките като всички хора.

До момента все сме си отглеждали или божества, или демони. Трябва да го променим.