Таен преводач иска да бутне ГЕРБ?

Кой завря секс бомбата в конвенцията

Елитът на ГЕРБ се стъписа – явно не очакваше такъв обществен отпор срещу Истанбулската конвенция. Отложи я за лятото, дано по време на отпуските да мине. Празни илюзии – колкото повече време минава, толкова по-зле.

Но дали този елит схвана, че е изпързалян от някой коварен преводач? Защото истината е, че българският текст отива много по-далеч от оригинала. Той наистина премахва, изтрива биологическата даденост на пола, докато в английския и френския текст тя е ясно подчертана и разграничена.

В този вид, в която я пробутват на българите,

конвенцията не

би могла да

мине нито във

Великобритания, нито във Франция, нито където и да било в Западна Европа. Остава управляващите сами да преценят кой им подложи тази динена кора.

Но първо трябва да схванат за какво иде реч. Вече няколко пъти го обяснявах в “168 часа”, ще се опитам да го направя отново по най-простия начин.

В английския (и френския) текст на конвенцията се използват две напълно различни, макар и близки по смисъл думи - “секс” и “джендър”. Секс на български се превежда като “пол”, а “джендър” – като “род”, т. е. граматическия род, който може да се различава от биологическия или при неодушевените предмети изобщо да няма връзка. Например автомобил е в мъжки род, кола е в женски род, а двете означават един и същ предмет, който няма пол, но има род или джендър.

Ето един пример от театъра. В пиесата на Шекспир “Както ви се харесва” благородните девици Розалинда и Целия се преобличат като мъже, за да последват в гората любимия на Розалинда - младия Орландо. Но там пастирката Фебе се влюбва в преоблечената Розалинда, която е приела името Ганимед и утешава младия Орландо, а той не може да я познае. И така нататък. Значи под дрехите имаме Розалинда като секс, пол. А с дрехите имаме Ганимед като джендър, род, социална роля.

Дали нарочно,

или поради

некадърност,

българският преводач е превел “джендър” като “пол”. Дефиницията е в чл. 3 на конвенцията, цитирам буквално буква в:

“Пол” означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете.”

Подмяната лъсва още в чл. 4, ал. 3:

“Прилагането на разпоредбите на настоящата конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход…” и т. н.

Защо имаме хем “пол”, хем “социален пол”, когато само “пол” по-горе е дефинирано като социална роля? Очевидна тавтология. Излиза, че частта от цялото (социален пол) е равна на цялото (пол). Както твърди един герой в “Швейк”, вътре в земното кълбо има друго кълбо, много по-голямо от външното.

Ето същата фраза в английския текст: “…without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, religion…” Тук са две напълно различни понятия, секс и джендър. Същото е и на френски: “…fondеe notamment sur le sexe, le genre, la race…”, т.е. секс и жанр. Няма никаква тавтология.

А ето как е на македонски:

“…без дискриминација врзкој било основ како што е, пол, род, раса, боја, јазик…” И тук няма тавтология. Преведено е точно както би трябвало да е на български - секс е пол, а джендър е род. Очевидно брат’чедите са по-интелигентни от нас.

Никой сериозен преводач не може да направи такава грешка. Нито пък сериозен юрист. Как е стигнало до гласуване в парламента, не знам, но според мен има умисъл.

Колкото и да са напреднали в постмодернизма, западните общества още не са се отказали от пола като биологическа даденост. Разбира се, има и такива екзотични учения, но те са маргинални. Да, прокарват се от някои фондации, но никой не ги допуска в правото. Кой знае, може би се опитват да пробият в някоя малка държавица, чийто елит не е обременен с прекомерен интелект?

Има дълбоки философи на сексуалния релативизъм, които дори препоръчват шизофренията като по-доброто състояние на човешката идентичност. Уви, европейците още не са узрели, а пък африканците съвсем.

Тук обаче явно са пробили и сега се налага ГЕРБ да спасява положението. Глупаво е да губи властта заради един лош превод, нали така?

Затова трябва веднага да предприеме три прости неща. Първо, да преведе правилно конвенцията. И второ – едва тогава да направи широка обществена дискусия.

А как е правилният превод? Много просто. Секс е пол, а джендър е род. А може и да се остави чуждицата “джендър” за по-фризирано. Чл. 3, буква В ще изглежда така:

“Род (или джендър) означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете.”

А чл. 4, ал. 3 става така:

“…без всякаква дискриминация, основана на пол, род (или джендър), раса, цвят на кожата, език, религия …” и т. н., и т.н.

По-надолу термините се променят по същия начин. Чисто, ясно и да няма никакъв “социален пол”.

Някои прогресивни професори, с които спорих във фейса, смятат, че думата трябва да е една, но с различни определения - “биологически пол” и “социален пол”. Това ще е велика грешка. Първо – все пак думите в оригинала са различни. Те имат точни съответствия на български. Защо да държим на лошия превод, когато има добър?

Второ, “социален пол” ще си остане и ще предизвиква същите скандали както и днес. И трето, правото не търпи двулики термини. Две значения на една и съща дума са юридическа катастрофа. Полът си е пол, джендърът си е джендър.

Разбира се, ние трябва да възпитаваме подрастващите на пълна толерантност към т. нар. “различни”, при които полът не съвпада с джендъра. Те са същите хора и заслужават точно същото уважение.

Но ако ЛГБТ

общността иска

повече уважение, защо не започне с това, с което отдавна започнаха в САЩ и в Западна Европа? Защо известните личности, които имат тази нестандартна ориентация, го крият като някаква срамна тайна? Това внушава на народа, че да си гей е нещо срамно.

На Запад гей политиците го обявяват открито и това не им пречи да стават депутати, кметове, премиери. Къде е българският гей министър? Толкова ли няма с какво да се похвалим пред Запада? Уви, у нас те се крият като мишоци и с това сами пускат в ход фабриката за злобните вицове.

А и най-лесното нещо за компроматаджиите е да заснемат гей министър в нестандартна прегръдка и после или да го изнудват, или да го отстрелят като политик. Вече имаше такива случаи, но искам да запазя добрия тон.

След като няма нищо срамно, не се срамувайте! Това ще помогне много повече от всякаква конвенция.