Каро Емералд: Посветих песен на Карл Лагерфелд, но той още не знае

Каро Емералд е сценичното име на холандската поп и джаз певица Каролин Есмералда. Още с първия си сингъл Back It Up тя застава на върха на музикалните класации в страната си, а първият ѝ албум Deleted Scenes from the Cutting Room Floor подобрява рекорда, поставен от Майкъл Джексън за Thriller, оставайки на първа позиция 30 седмици в Холандия и с продажби над 1,3 милиона копия в Европа. Каро Емералд идва у нас по покана на “София Мюзик Ентерпрайсис”. Концертът ѝ ще бъде на 2 март в софийската зала “Универсиада”.

- Отново сте на турне. Как поддържате формата си, докато пътувате из Европа?

- Едно от хубавите неща на турнетата ми е, че не е необходимо аз да се грижа за всичко. Имам страхотен екип от 17 човека и невероятен турмениджър. Музикантите, с които свиря, също са чудесни професионалисти. Единственият ми ангажимент по време на турне е да си почивам качествено и да си осигуря достатъчно сън, а това си е чисто предизвикателство за мен.

- Как бихте описали музиката си на някого, който не ви е слушал досега?

- Много често ми се налага да обяснявам каква музика изпълнявам на различни хора, които не успяват да разпознаят стила. Нали знаете как таксиметровите шофьори винаги ви заговарят и ви питат с какво се занимавате? Та и на тях, и на всички останали казвам, че музиката ми е вдъхновена от джаза, лека и приятна е за слушане, танцувална е, весела, но

в същото време

меланхолична и

носталгична

Ако човек харесва хубава музика и иска да слуша музиканти, които свирят удивително добре различни стилове на най-разнообразни инструменти, тогава моите концерти ще му харесат. Има страшно силна емоция на сцената, пеене, танци. Това, което ме радва най-много, е, че след като са гледали мое шоу, хората се прибират вкъщи в добро настроение и с лекота в сърцата.

- Имате ли си нещо като ритуали, които изпълнявате преди сцената?

- О, да, предизвиквам добрия късмет с прегръдки. Целият екип се прегръщаме един друг, наричаме това “момента за прегръдка”. Преди да излезем на сцената, турмениджърът казва: “Хора, време е за прегръдка!” Вярвате или не, но забравим ли да прегърнем някого от екипа, го приемаме така, като че ли сме извикали лошия си късмет.

- А хапвате ли нещо специално преди концерт, имате ли питие, което ви чака зад сцената?

- О, така бих искала да изпия една бира, преди да изляза да пея! Определено това би ми помогнало да изляза по-спокойна и настроена за танци, но бирата е вредна за гласа и не го правя. Пия чай. Оставям приятната вечеря и питиетата за след шоуто, преди него се концентрирам и пазя гласа си.

- Има ли песен, която най-много обичате да изпълнявате пред публика?

- The Other Woman ми е сред любимите, но няма да я пея в София. Absolutely Me също ми е фаворит. Харесвам енергията на тази песен. Тя е като кулминация в шоуто ми.

- Имате много награди. А коя се гордеете най-много?

- Гордея се с всичките си награди, но наистина има една, която ме направи мъничко по-щастлива от останалите. Това е Echo, една от най-престижните в Германия. Тогава се състезавах с голяма звезда - Лана дел Рей, и когато я спечелих аз, а не тя, се почувствах специална.

- Сама ли избирате дрехите си за сцената? Откъде ги купувате?

- Аз съм пристрастена

към купуването

на дрехи

Постоянно се оглеждам и пазарувам. Когато дойде време за турне, със стилистката ми преглеждаме целия гардероб и дискутираме кое е подходящо за сцената. Тя ми помага да комбинирам нещата. Обожавам да се разхождам с нея по магазините за платове и да избираме хубави неща, които после да се превърнат в сценични дрехи. За концерт е добре да си с нещо малко по-блестящо, по-необикновено, което кореспондира добре със светлините и цялостната атмосфера на сцената,

- Имате ли си любим дизайнер?

- Не знам дали ми е любим, но съм много впечатлена от Карл Лагерфелд. Той е икона в модния бизнес. Мисля, че всяка жена си мечтае да има рокля на “Шанел”, ушита специално за нея от Лагерфелд. Няма как да не забележиш стила на този удивителен дизайнер. Песента ми Maestro е посветена точно на това, но той така и не се свърза с мен. Вероятно дори не знае, че съм му посветлила песен. Надявам се някой ден да разбере.

- Кой изпълнител от миналото и кой от настоящето бихте избрали за общ проект, ако можехте?

- Колебания за някого от миналото нямам. Избирам Ейми Уайнхаус. А от настоящето

бих предпочела да

направя общ проект с

мъж – Роби Уилямс

или Майкъл Бубле

Мисля, че ще се получи страхотно. Джъстин Тимбърлейк също, о, вече започнах да си представям проекта!

- Кой е най-големият урок в кариерата ви досега?

- Научих, че дори и да се страхуваш от нещо, дори да не можеш да си представиш как ще се случи изобщо, трябва да направиш първата крачка. След нея идва втората и нещата се подреждат.

Най-важното е човек

да се съхрани,

да остане себе си

Ако познаваш силните и слабите си страни, успяваш да вървиш напред, без да изневеряваш на себе си.

- Какво си пожелавате за близкото бъдеще?

- Мечтая си да направя световно турне. Най-много искам да пея в Австралия, в САЩ и в Канада и се надявам това да се случи скоро.

- Какво обичате да правите, когато не сте на сцената?

- Обожавам да готвя. Храната е нещо, което ме вълнува. Използвам свежи продукти, мога да започна да приготвям обяда веднага след като си изпия кафето сутринта. Страхотен релакс е готвенето.

- Как бихте се описали с три думи?

- О, това е трудно! Щом трябва да избирам три думи, нека са перфекционистка, честна, момиченце. Опитвам се да правя всичко по възможно най-добрия начин, изпипвам нещата. Честността пък е нещо, на което много държа и мисля, че улеснява живота ни. И съм истинско момиченце – обожавам да се обличам в красиви рокли, да се гримирам и ме е страх от почти всичко, доста чувствителна съм.