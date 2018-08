Глен Хюз: Разбрах, че президентът ви и първата дама са фенове на рока, бих се срещнал с тях

Щастлив съм от живота си и от дългата си музикална кариера, казва британската роклегенда

Британската роклегенда Глен Хюз пристигна във Варна на 13 август. Той е хедлайнерът на първото издание на рокфеста “Варна мегарок”в морската столица. 66-годишният британец излезе на сцената на 18 август заедно с момчетата от Б.Т.Р. с обещанието за незабравимо изживяване и 90 минути музика на “Дийп Пърпъл”.

Наричат го Гласа на рока. Той е изключителен музикант - басист, вокалист и композитор. Създал и изпълнил едни от най-големите хитове на “Дийп Пърпъл”, “Блек Сабат” и др. Работил е заедно с Гери Мур, Тони Айоми и други легендарни музиканти. Небрежен, усмихнат, обичащ всички и всичко. Два дни преди изявата си на “Варна мегарок” даде кратко интервю за “24 часа”.

- Имали сте възможност да работите заедно с много велики музиканти, какво е усещането да си част от музикалната история на света?

- Аз съм много щастлив от живота си и от дългата си музикална кариера, работейки с едни от най-великите музиканти в историята на рока. Просто защото обичам да работя с добри, талантливи и любящи хора. За мен е от огромно значение

всеки музикант,

с когото работя, да

дава любов на

своите фенове,

които са най-важния фактор.

- Коя е най-незабравимата ви случка, докато бяхте част от “Дийп Пърпъл”?

- Първото турне в Америка, където всичко беше разпродадено. И, разбира се, преживяването “Калифорния джем”. За първи път бяхме на турне в Америка като новосформирана група. Беше уникално усещане и преживяване - да свирим пред толкова много хора всяка вечер. Никога няма да го забравя.

- Поддържате ли контакти - лични или професионални, с бившите си колеги от “Дийп Пърпъл” и “Блек Сабат”?

- Поддържам връзка само с Томи Айоми. Той е от най-скъпите ми приятели.

- Вие сте не само басист и вокал, а и композитор. Имате ли своя любима песен, изпята от друг, не от вас?

- Мисля, че има няколко музиканти, записали някои от песните ми, които много харесвам - Coast to Coast и още няколко, или са направили свой кавър на You Keep on moving. Има и още няколко мои песни, които са били записвани от други, като например Soulmover. И винаги ми е

много приятно да

чуя какво са

направили другите

с моята музика

- С какво се промени Глен Хюз през годините?

- Аз се промених наистина. Повече одухотворен съм. Промених се много от младежа, който мислеше, че животът е едно преживяване на бързи обороти. Но по-късно наистина разбрах, че съм водил един прекрасен живот, изпълнен с много неочаквани обрати и промени. И съм много благодарен, че съм това, което съм сега, в един обичащ и любящ свят.

- Какво да очакват феновете ви, работите ли по нови проекти?

- В момента съм се отдал изцяло на изпълненията на класическите песни на “Дийп Пърпъл”. Глен Хюз изпълнява класически хитове на “Дийп Пърпъл”, нямам абсолютно нищо друго планирано за следващите няколко години. Само турнета с моята група и песните на “Дийп Пърпъл”.

- Харесва ли ви Варна?

- Аз обичам Варна. Идвам тук не за първи път. За мен тя е едно много специално място. Обичам и приятеля си Цонко (бившият кмет на Каварна Цонко Цонев - б.р.), обичам и хората във Варна. Обичам и България. Идвал съм тук повече от 10 пъти. Тук хората обичат рока и това ме прави щастлив. Разбрах, че президентската ви двойка са големи фенове на тази прекрасна музика, и с удоволствие бих се срещнал с тях.