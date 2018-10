Възможно ли е Брино да смени Брекзит

Шансовете са големи, защото преговорите са в задънена улица

Тъкмо светът се научи какво е Брекзит, и от Лондон му пускат нова задача – Брино. Думата се върти от няколко месеца в Обединеното кралство, но все още е твърде непозната извън него.

Какво обаче е Брино или Brino, както го пишат там? Това е съкращение от Brexit in name only, което означава

“излизане на

Великобритания

от ЕС само

на думи”

Един вид страната напуска съюза, но продължава да спазва основните му правила, за да може да се възползва от изгодните търговски отношения в организацията и безпроблемното пътуване на хора и стоки.

През последните 2 г. подобен сценарий изглеждаше немислим. И от страна на Брюксел, и от страна на Лондон се чуваше дрънкане на оръжие и заплахи. ЕС предупреждаваше, че Обединеното кралство ще трябва да изпие докрай горчивата чаша от решението си да напусне съюза, като плати всички свои дългове за това. Британският премиер Тереза Мей пък отвръщаше, че светът няма да свърши, ако не постигнат сделка за Брекзит.

В последните месеци обаче в Брюксел заговориха за отстъпки, в Лондон започнаха да мислят за по-дълъг гратисен период от края на 2021 г. Почти всички европейски лидери след срещата си миналата сряда дадоха да се разбере, че са готови на компромиси, за да се стигне до сделка. Говореха загрижено и с разбиране, че ако такава няма, това ще струва много не само за Великобритания - хаосът ще засегне и останалите страни от ЕС.

Според главния преговарящ от страна на ЕС Мишел Барние 90% от споразумението за Брекзит е готово. Основният препъникамък обаче продължава да е границата между Ирландската република и Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство. Спорът е толкова сериозен, че Барние дори допуска провал на преговорите. В британските медии се появиха информации, че Мей буквално е поискала помощ от европейските си колеги, за да може да прокара евентуалното споразумение през Парламента в Лондон. Причината е, че тя управлява благодарение на 10 депутатски гласа от северноирландската Демократическа юнионистка партия (ДЮП). От нея обаче заплашиха, че ще оттеглят подкрепата си, ако бъде сключено споразумение за Брекзит, което “откъсва” Северна Ирландия от Обединеното кралство, като я третира по различен начин.

Идеята на Брюксел е да има регулативно обвързване между Република Ирландия, която е страна от ЕС, и британската провинция Северна Ирландия, за да се избегне поставяне на твърда граница помежду им, която би довела до ново напрежение между републиканци и юнионисти и би подкопала северноирландския мирен процес, наложен трудно през 1998 г. след години на сблъсъци и насилие. На практика това означава Северна Ирландия да продължи да спазва европейските закони и правила и след Брекзит.

Тъй като подобно решение не се приема от партньорите на Мей от ДЮП, тя предлага Великобритания временно да остане в митническия съюз, докато бъдат договорени новите й търговски взаимоотношения с ЕС, след като го напусне. Мнозина негови представители смятат, че това може да предизвика сериозни проблеми и в крайна сметка пак да не бъде сключено споразумение по въпроса, защото няма достатъчно време да се направи специален търговски съюз между Лондон и Брюксел.

Затова европейските лидери настояват договорът за напускане да включва и клауза за границата между двете Ирландии, която да гарантира привилегировано положение на Северна Ирландия. Мей обаче отказва такъв вариант, защото това би я свалило от власт. В търсенето на изход Брюксел е готов да включи изречение в договора, че работа по създаване на специален митнически съюз с Обединеното кралство ще започне веднага след Брекзит и ако Лондон иска, преходният период може да бъде удължен с година – до 2022 г.

Според критиците на Мей, ако страната остане още година в европейския митническия съюз, има опасност изобщо да не го напусне.

Затова вестникът на британските делови среди “Файненшъл таймс” тези дни излезе със заглавие “Забрави за Брекзит, отиваме към Брино”. Изданието отбелязва, че ако преговорите на Мей се провалят или пък британският Парламент отхвърли договорената от нея сделка, гражданите на Обединеното кралство едва ли ще се съгласят да живеят в недостиг на стоки и да се редят на опашки за пътуване в Евросъюза. Това ще се отрази и на икономиката и недоволните от напускането на ЕС, които вече са над 50% според различни проучвания, ще се увеличат. “ Ако няма сделка след март 2019 г., Парламентът в Лондон вероятно би гласувал премиерът, който и да е тогава, да се върне в Брюксел и да преговаря отново. Това означава, че депутатите ще му дадат правомощия да приеме каквото му предложи ЕС”, подчертава вестникът.

На практика може да се наложи Брюксел да напише правилата за Брекзит, което ще е Брино. Изданието прогнозира, че при това положение Великобритания може

да се превърне

в един по-беден

вариант на

Норвегия,

като приеме всички европейски разпоредби, включително свободата на движение, за да може да запази изгодни търговски отношения с ЕС и британците да могат свободно да пътуват в Европа. “Брино ще бъде равносилно на “безсмислено” нараняване от страна на Великобритания, тъй като тя ще загуби контрол върху правилата, които ще определят нейния начин на живот. Твърдите привърженици на Брекзит вероятно ще бъдат ядосани, но Брино би решил всички проблеми. Вотът на британските избиратели за излизане от ЕС ще бъде уважен, ирландската граница ще остане отворена, икономическите щети ще бъдат малки и повечето депутати, британският бизнес, както и ЕС ще бъдат доволни.(...) В крайна сметка следващото поколение европейски ориентирани политици вероятно ще върне Обединеното кралство в Европа, но при по-лоши условия, отколкото сега. Според сегашните стандарти на Брекзит обаче това ще бъде хепиенд”, пише “Файненшъл таймс”.

Описаният от вестника ход за Брино е много логичен на фона на огромния протест срещу Брекзит в събота в Лондон, в който се включи и кметът на града. Основното искане бе за нов референдум по излизането на страната от ЕС. Тереза Мей обаче изключва провеждането на такъв, тъй като социологическите проучвания не показват чувствителна промяна в нагласите. Привържениците на оставането в съюза растат, но не с толкова много, че да променят резултата от 2016 г. По-скоро страховете от неизвестното, което предстои, ако няма сделка, са много големи. Затова, ако Брино е единственият шанс, вероятно няма да бъде пропилян. Още повече че и в ЕС май вече им писва от този Брекзит. Неофициално, но се се чуват гласове, че прекаленото протакане ще струва милиони и на европейските страни, които харчат пари да създават служби и отдели за проследяване на процеса. Ако това продължи и при по-дълъг гратисен период, на европейските данъкоплатци трудно ще бъде обяснено, че това е правилно, особено след като те изобщо не са гласували за Брекзит.