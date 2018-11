Вилнеене на мутри няма как да мине за граждански протест

Вилнеене на мутри, превозвани от квадратни джипове "Мерцедес" с руски номера няма как да мине за граждански протест. Моите уважения към всички, които имат кауза, за която протестират - майки с деца, еколози, граждани, които не смятат, че при монопол на горивата има пазар на горива. Но не с тези мутри начело! И не с политически партии, клечащи в шубрака край протеста. Политическите партии се борят за каузата си в парламента - а не го бойкотират както в Африка. Като гражданин смятам, че много позиции и решения на властта са недопустими. Но това не е достатъчно за да подкрепя нов февруари 2013 и нов Костинброд, които да доведат до ново и открито бандитско управление. Има една тарикатска фраза, употребяване при пазарене в Америка - "I may be born in the night, but not the last night..." ("Може да съм се родил нощем, но не снощи...") Това - за сведение на Сокола § Со. ...

(От фейсбук)