Няма нужда от холокост за инвалидите

Коментар на седмицата №1: Защо учителката, която не вярва, че на Луната са ходили хора, още не е уволнена Не искам като данъкоплатец да плащам заплата на обсебени от конспиративни теории лелки That's one small step for man, one giant leap for mankind. Това е знаменитият цитат на Нийл Армстронг,