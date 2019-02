Нетаняху в ролята на Тръмп за предизборната си кампания в Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който се бори за преизбиране на фона на разследванията срещу него, както изглежда влезе в ролята на Доналд Тръмп в рамките на гневна кампания срещу онези, които възприема за свои врагове в Израел,

Явно вдъхновяваща се от Тръмп, партията на Нетаняху "Ликуд" постави огромни билбордове на двамата лидери заедно и започна по подобие на Тръмп да излъчва седмично онлайн предаване, за да се противопостави на онова, което тя нарича "индустрия на фалшивите новини".

Кампанията е отражение на популярността на Тръмп в Израел, една от малкото страни, в които съюзът с американския президент се възприема като политическа придобивка. Съществува обаче риск това да постави под въпрос традиционната двупартийна подкрепа за Израел в САЩ.

Въпреки проблемите у дома, Тръмп спечели признателността на повечето израелци, след като призна Ерусалим за столица на Израел и премести там американското посолство. Тръмп впечатли още повече израелците с изтеглянето на САЩ от международното споразумение за иранската ядрена програма, с повторното налагане на санкции на Иран и с пламенната защита на Израел на международните форуми.

"Правителството, не само Тръмп, е най-приятелски настроеното към Израел правителство от 1948 г. насам. Нетаняху просто се възползва от настоящите световни тенденции, че живеещите в един несигурен свят хора искат силни, а понякога и брутално силни", заяви Майкъл Орен, заместник-министър и бивш посланик на Израел във Вашингтон.

Нетаняху и Тръмп имат силна лична връзка. Нетаняху също така изглежда, че харесва поведението на американския президент по отношение на Близкия Изток, не само по иранския въпрос, но и неговия подход на ненамеса в палестинския въпрос и в израелската заселническа дейност. След ледените осемгодишни отношения с Барак Обама, Нетаняху започна да хвали Тръмп при всяка възможност.

Нетаняху освен това не коментира редицата скандали с участието на Тръмп, дори и след шествието на неонацисти в Шарлотсвил, в щата Вирджиния, когато Тръмп даде вид, че защитава действията на бели супремасисти. При своя визита във Вашингтон Нетаняху дори призова критиците да спрат да задават въпроси на Тръмп за предполагаемия антисемитизъм на поддръжниците му.

Въпреки че изолационизмът на Тръмп и най-вече плановете му за изтегляне от Сирия да не са нещо добро за Израел, невъзмутимата му произраелска реторика го направи популярен в Израел, казва Нахум Барнеа, един от най-влиятелните израелски журналисти.

Освен че интересите им съвпадат, Тръмп и Нетаняху изглежда споделят обща популистка жилка срещу по-либералните политически елити на страните си за радост на националистическите им електорати.

Нетаняху отговори на серията от разследвания за корупция с нападки в стил Тръмп, отправени срещу израелските медии, полиция, съдебна власт и други "елити", които според него целят свалянето му от власт. Той бързо определя с ирония като ляв всеки свой критик и подобно на Тръмп започна да използва социалните мрежи, за да мобилизира електората си.

"Нетаняху е човек, който знае как да се учи и да подражава на другите и прави това през последните две-три години, откакто Тръмп дойде на власт. Той бе доста по-рязък в изказванията си по израелски вътрешнополитически въпроси и знае, че политическа победа се постига с настройване на една фракция срещу друга", твърди Барнеа.

Тръмп, който изрази подкрепа за Нетаняху в ласкателен клип, появил се преди изборите в Израел през 2013 г. - тоест преди Тръмп да влезе в политиката - изглежда също се възхищава от израелския лидер.

Тръмп сподели в Инстаграм снимката на гигантски билборд над магистралата Аялон в Тел Авив, на който двамата се усмихват и си стискат ръцете и на който е написан лозунгът "Нетаняху е в друга лига".

Още по-важното е, че Тръмп се очаква да е домакин на Нетаняху по време на разточителна държавна визита във Вашингтон малко преди изборите в Израел на 9 април.

Във връзка с кампанията с билбордовете говорителката на американското посолство в Израел Валери О'Брайън поясни, че САЩ "не участват в посланията или стратегията на кампанията на "Ликуд".

Въпреки че това носи ползи в краткосрочен план, някои предупреждават, че близките отношения с Тръмп могат да има негативни последици в дългосрочен план.

Израел, който някога се ползваше със солидна двупартийна подкрепа, започна да поражда все по-голямо разделение в САЩ през последните години. Според социологическо проучване на института Пю от миналата година например републиканците са по-благоразположени към Израел от демократите, като съотношението е близо три към едно. Някои се опасяват от евентуална бурна и враждебна реакция от страна на демократите.

"Колкото повече демократите не харесват Тръмп, толкова повече тези, които те асоциират с него, в случая Нетаняху, влизат в уравнението. За тези от нас, които са произраелски настроени, това не е добре", заяви Рой Клайн, бивш конгресмен, който сега оглавява Еврейския демократически съвет на Америка.

Нетаняху не е единственият, който се поддава на харизмата на Тръмп. Депутатът от "Ликуд" Орен Хазан заяви наскоро, че най-значителното събитие в мандата му е било това, че си направил селфи с Тръмп по време на визита през 2017 г. Дори най-сериозният съперник на Нетаняху, бившият военен командир Бени Ганц избра за лозунг на своята кампания "Израел преди всичко" - думи, които мнозина възприемат като ехо на "Америка на първо място".

Само Нетаняху обаче моделира политиката си по подобие на Тръмп.

Израелският лидер има трудни отношения с медиите и ги обвинява, наред с полицията и прокуратурата, че са част от "левия" лов на вещици, който цели да го свали от власт. Подобно на Тръмп той също отправи нападки към свои бивши съюзници, разпространявайки конспиративни теории за предполагаем преврат, планиран от съперник вътре в "Ликуд".

Изглежда, че Нетаняху е моделирал започналата наскоро онлайн емисия във Фейсбук "Ликуд ТВ" по примера на предаването на Тръмп "Риъл Нюз Ъпдейт" ("Real News Update"), водено от снахата на президента и чиято цел е създаването на противотежест на медиите, които правителството възприема като враждебни.

В първото си видеопослание в "Ликуд ТВ" Нетаняху отхвърли предявените срещу него от полицията обвинения в корупция.

Полицията предложи да бъдат повдигнати обвинения на Нетаняху по три дела за корупция, като се очаква главният прокурор на Израел да обяви решението си дали да предяви обвинения срещу премиера преди изборите.

През 2009 г. Обама бе този, който вдъхновяваше израелските кандидати. Ултраортодоксална еврейска партия преведе на иврит лозунга "Да, ние можем" (Yes we can) и го използва за кампанията си, а Нетаняху оформи уебстраницата си по модела на тази на Обама. Десетилетие по-късно обаче на мода е Тръмп.

"Това е част от американизацията на политиката ни. Разликата е, че израелските кандидати крадяха тактики от Обама, но въпреки това поддържаха дистанция с него, докато Тръмп е смятан за един от нас", обобщава Барнеа.