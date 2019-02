Темплейт* OFF

Шаблоните, които задвижват медийните секти с дълбоката увереност за своята безпогрешност и божествен интелект

Тemplate е от ония адски важни съвременни думи, които е по-добре да знаеш. От една страна, за да не се излагаш, и от друга, защото много бързо придобиват широка употреба и всеобщо признание.

Казваш примерно: “Аз му пратих есемес, а той ми прати темплейт, щото не можеше да говори в момента.” Ако нямаш хабер от тая дума, не си способен да получиш и обработиш информацията,

издишаш и

влизаш в режим

на досадни

въпроси

Обаче няма смисъл да ровиш в тълковния речник, понеже тоя тип изразни средства са родени от изкуствения интелект, в природата аналог е излишно да търсиш. В компютърен речник може да се открие определение от сорта: “темплейт - начин на подредба на менюта, връзки, блокове, хедър и футър на уеб сайта”, но не помага особено. Най-близкият превод до българското съзнание е “шаблон” или “образец”, нещо, зададено предварително като форма за изрязване на курабийки.

От практична гледна точка темплейтите са полезни, спестяват усилия. Когато например някой настойчиво звъни, вместо да пишеш съобщение, изпращаш някое от готовите: I’m busy now. I’ll cal you later. Е, загубва се малко личният момент в отношенията, детайлите се размиват, но пък не може непрекъснато човек да се занимава с тия смартфони. Ако се погледне обаче на темплейта в по-широк смисъл, метафорично, той е съвременното клише и опорна точка едновременно, изключително вредно явление.

Представете си медия, която функционира изцяло с темплейти, предварително се знае на коя новина как ще реагира. Всичките ѝ кадри са на едно мнение, няма спорове, дискусии, съмнения, липсва колонка с другата гледна точка, даже “Право на отговор” не е предвидено. Само няой да дръзне да се усъмни или да предложи друго тълкуване, бива разпнат моментално. Има ги много такива медийни секти, чиито автори живеят с дълбоката увереност за безпогрешност и божествен интелект.

Нито дъх извън

темплейта!

Бий противника до смърт!

Такова едно издание излезе с разгромяващ анализ по темата, че България не е подкрепила Лаура Кьовеши за европейски прокурор. Ми то било много ясно, че нашите са корумпирани, след като вземат страната на корумпираната румънска политическа каста, вместо да подкрепят Жана д’Арк в справедливата й борба срещу олигархията и преяждащата власт. Не, че не е вярно, всичко, което публикуват сочи в една посока, на Кьовеши в Румъния са ѝ организирали мощен отпор, гласували са за френския кандидат, пречели ѝ да се яви на изслушването за поста, въобще голямо патило пати жената. Ама, чакайте, това ли е точката? Всичко ли знаем за Кьовеши? Няма нужда да се пишат десет статии, достатъчна е и една, която да застъпи и друго мнение, някакво поне малко съмнение, че Луната не е съвсем същата от другата страна. Възможно ли е наистина всички да са в л**на, а само Кьовеши в бяло? А тия обвинения, че е взела подкуп, дали пък няма да излязат верни?

Може съмненията да са неоснователни, субективни, необмислени, но са задължителни за уросяването на мозъка. То дори рецептите съдържат елемент на съмнение: “Пече се в предварително загрята фурна на 160 градуса, но може и на по-висока температура в зависимост от това колко ви е силна фурната.”

Няма да забравя коментара на една от звездите в такава секта, ставаше дума за историята с чайната на Черни връх. Четейки с най-добро чувство новинарския поток, тя неочаквано попада на статия, която твърди, че голият Кирчо е обикновен подстрекател и комплексар, описва как е играл хоро край печката и други безобразия. Всъщност, статията е от дъщерята на двамата съдържатели на чайната, която просто излага гледната си точка в малко по-широко скроен сайт. Но звездата не търпи подобни отстъпления от темплейта, изпълнена с презрение тя написва във фейсбук, че не може да разбере как е възможно да има друго мнение. Отказали са на бедстващ човек помощ, точка! Какво има да разсъждавате и да се обяснявате?

Сталин, бог да го прости, би одобрил, насърчил и наградил такава самоотвержена праволинейност и дълбоко вътрешно убеждение, че наливаш само в една мелница, но си на верния път. Е, после се оказа, че май верно моржът е пресолил манджата, ама излязоха други новини, мятаме старата история зад гърба си и цепим напред.

Темплейтите се изживяват като високи авторитети,

раздават си

награди,

шерват се, “браво” си викат, радват си се. И живеят в пълно неведение за вредите, които причиняват на обществото.

Обяснението, естествено, също е темплейт, зад всеки сайт стои олигарх или партийна централа, те са мощни средства за влияние, задължени да се придържат към зададените шаблони. И понеже олигарсите не са ерудити с космополитно възпитание, през ум не им минава, че потопът е започнал със ситен дъжд.

Според тях пълният контрол над информацията им осигурява влияние, обаче и това е темплейт. Защото обществото е чувствително към двуличието и манипулациите, интуитивно се настройва, неусетно спира да вярва на контролираната информация, в душата му се зараждат съмнения, недоволство, разочарование…

Да вземем думата “революция”. Според уикипедия през ХV век Николай Коперник използва латинската revolutio за закономерното кръгово движение на небесните тела.

Двеста години по-късно думата продължава да се употребява в смисъла на обратно претъркулване, възстановяване на старото легитимно състояние. Чак през ХVIII век под влиянието на Френската революция значението се променя на “насилствен политически преврат”. Претърпява пълна трансформация в унисон с променящия се свят, думата се нагажда по човечеството, а не обратното.

Е, с темплейтите не е така, те са вечни и непоклатими. И настъпват все повече. Темплейти вече не са само медиите, такива са семействата, политиците, храната, обзавеждането, плеймейтките, сериалите… Дотогава, докато не им писне.

* Template off - Без клишета/опорни точки