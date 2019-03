Деница Сачева: Основното образование трябва да стане задължително според конституцията

Още акценти от интервюто:

След писмо на министър Вълчев Европейската комисия ще премахне въпроса за пола - мъж, жена или друг, в анкетата за всички членки на ЕС

"Ония" брошури се извадиха сега - години след като са отпечатани, защото предстоят избори. Може да има уволнени директори на училища

В полето на образованието няма кой да бие сегашното управление на държавата

Тази година за първи път средната заплата на учителите е по-висока от средната за страната

7 българи на 19 г. тръгнаха за първи път на училище от тази година, още не са се отказали

В едно училище в Софийско всяка сутрин на входа пълнят касетка с боксове и палки, които носят децата

Със зам.-министъра на образованието и науката разговаря КРИСТИНА КРЪСТЕВА

- Г-жо Сачева, призракът на джендъра отново броди из България и вече свободно влиза в училищата под формата на скандални брошури.

- По-скоро сред хората се правят такива внушения, подозираме и предизборни провокации. Реално в българските училища не се извършва никаква пропаганда да има избор на пол или децата от ранна възраст да бъдат индоктринирани да избират полова идентичност. Министерството на здравеопазването води разследване какво се е случило, защо тези брошури са попаднали в около 10 училища. Това са брошури, издадени през 2006 г., впоследствие преиздавани през 2009-а и 2017-а. Те са за конкретна специфична аудитория и са предназначени за анонимни консултации в медицински кабинети. Категорично не са за масова употреба, още по-малко за ученици. Това, че са били раздадени в училище, по-скоро би трябвало да се разглежда като провокация, свързана с това, че предстоят европейски избори. Затова се вади темата.

- Смятате, че е умишлено организирано с политическа цел?

- В момента не можем да твърдим, че е умишлено. Такива са подозренията, защото тази брошура не е издадена с образователна цел. Тя не е трябвало въобще да достига до образователната система. Издадена е за конкретни ситуации с хомосексуални двойки мъже за предпазване от СПИН, ХИВ и други инфекции, предавани по полов път. Отново подчертавам, че е за анонимни консултации в медицински кабинети, не за масова употреба. Научихме, че има такава брошура, преди 10-ина дни. Веднага информирахме Министерството на здравеопазването (МЗ) и благодарение и на тяхната бърза реакция беше стопирано разпространението им в образователната система.

- Сега предполагам, че се разпитват отговорните от РЗИ, за да се установи кой е виновен и дали има злонамерена, планирана атака? Може ли да се стигне до организатора, ако има такъв?

- От МЗ правят такава проверка, опитват се да разберат защо се е случило и има ли организирана провокация. Доколкото ми е известно, ще има и дисциплинарни наказания за тези, които са допуснали разпространяването на брошурите в училище.

- В един и същи момент в 5 различни града изглежда наистина странно такова изтичане на скандално съдържание към училища да е неволно. Повече от подозрително съвпадение.

- Да. Това не е предназначено въобще за училища - нито за часове по здравна профилактика, нито е трябвало изобщо да стигат до учениците.

- Как се контролира какво влиза в училище? Къде са предадени материалите и от кого? Вътре ли са внесени брошурите, на двора ли са оставени, какво се случва?

- Във всяко училище основният отговорник за съдържанието на всякакви информационни материали е директорът. Разбирате, че МОН отговаря за почти 2400 училища и за около 1800 детски градини, така че няма как да следи абсолютно навсякъде, във всяко едно училище и във всеки един момент какво се случва. Както виждате, в случая с тези брошури има и директори, които категорично не са допуснали разпространение на подобен тип информационни материали.

- Ще има ли дисциплинарни наказания за директорите, които са ги допуснали? Уволнения?

- В момента ние също правим проучване заедно с колегите от МЗ, за да разберем защо е допуснато това на територията на 10 училища. Все още не са обсъждани конкретни санкции, но не изключвам и това да се случи.

- Какво ще кажете за другия скандал с джендър привкус - с въпросника на ЕК с пол “мъж/жена/друго”?

- В рамките на нашето европредседателство през януари 2018 г. беше приет план за дигитализация на системите на образование на държавите от ЕС. Една от мерките, чрез които да бъде извършвана тази дигитализация, беше именно този инструмент за дигитална диагностика на училищата в рамките на цяла Европа. Това представлява въпросник с над 90 въпроса, с който би трябвало училищата да оценяват своята дигитална подготовка. Той би трябвало да се попълни от директори или зам.-директори, от учители и от ученици. Част от въпросите са свързани с това каква е инфраструктурата, каква е подготовката на учениците, учителите дали са готови и имат желание да преподават чрез технологии, осигурен ли е достъп до интернет, имат ли училищните ръководства достатъчно ресурс за преподаване чрез дигитални устройства и други. Също е важно да се отбележи, че тази анкета е с въпроси, които са идентични за всички 28 държави членки.

- Какво общо има “другият” пол?

- Както във всяко социологическо проучване и във всяка анкета, и тук има статистическа информация кой я попълва. В случая - дали сте ученик, учител, или директор и какъв е вашият пол. Въпросите, които са по същество - за дигиталната подготовка и дали учителите, учениците и ръководствата на училищата са готови за различни процеси на дигитализация, може да бъдат променяни и допълвани от различните държави-членки.

Но статистическата част на анкетата е една и съща за всички страни. И тъй като в определени държави законодателството позволява хората да се определят като “мъж/жена/друго”, в тази анкета този въпрос е един и същ за всички. Въпросът не е задължителен. От края на ноември 2018 г., когато този инструмент е представен в България, няма нито един подаден сигнал до МОН. Въпросникът е попълнен от 125 000 ученици, над 20 000 учители и над 4000 училищни директори и зам.-директори от общо 932 училища.

- Някой дали е написал, че е друг пол?

- Разбрахме, че децата по-скоро са се забавлявали с този въпрос. Шегували са се - писали са котка, куче, марсианец и т.н. От 150 000 души, които са я попълнили, не е имало нито един сигнал. Първият е от родител до в. “Дума”. Веднага след публикацията последваха политически изявления от лидера на левицата и от други партии. Без да подценявам чувствителността по тази тема и разбирайки много ясно, че такъв въпрос не трябва да съществува в анкетата, защото е нерелевантен за България, отбелязвам, че и в този случай може да се търси политически контекст, отново заради предстоящите евроизбори.

Очевидно сега в реалния политически дебат за образованието за опозицията е трудно да спечели. Образованието е една от най-успешните сфери на правителството и трудно могат да бъдат критикувани конкретните политики. А именно: обещанието за двойно повишаване на учителските заплати, което се изпълнява поетапно и ще е факт през 2021 г. Тази година за първи път от десетилетия насам средната работна заплата на учителите е по-висока от средната работна заплата. Бяха върнати или записани в клас за първи път почти 40 000 деца. За първия учебен срок имаме 9000 деца, върнати в клас или записани за първи път ученици, и 8000, които са дошли доброволно. Благодарение на многото посещения и наситеността с информация тези семейства са пуснали децата си на училище.

- Това не са само ромски семейства?

- Повечето са ромски, но има и неромски. Имаме дори 7 души на 19 г., които сега се записаха за първи път на училище. Те са индивидуални планове и вече са на прага на втория срок.

Тази година ще бъде рекордна и от гледна точка на ремонти на образователна инфраструктура. Над 700 милиона лева се инвестират по Оперативна програма “Регионално развитие” за ремонт и образователна инфраструктура на 500 училища. В рамките на мандата на кабинета допълнителните инвестиции в сектор “Образование” са 2,4 млрд. лв. Тази година за първи път правителството отпусна и 25 млн. лв. за занимания по интереси. Имаме над 250 хил. ученици, заявили интерес за участие в извънкласни занимания, като 60% от тях са избрали природни науки, математика, технологии и дигитална креативност. За първа година имаме и сформирани групи сред учениците по медийна грамотност и по стилистичен анализ на медийната реч. По спортовете, избрани от децата, шахът е третият най-популярен спорт за занимание по интереси след футбола и волейбола. След това са тенисът и баскетболът.

Имаме и нови национални програми на стойност 76 млн. лв. Една от тях е “IT бизнесът преподава” и по нея представители на IT компании ще преподават в клас заедно с учителите по предмети, свързани с технологии - компютърно моделиране, програмиране и др. За първи път ще е възможно учители да ходят на стажове в IT фирми, за да научават последните новости, свързани с технологиите. Тази програма ще се изпълнява със старта на новата учебна година от септември. И IT бизнесът, и учителите са много ентусиазирани. Другата нова програма е “Иновации в действие”. България има 284 иновативни училища, които ще организират посещения в други училища, за да запалят искрата на иновациите, където хората се колебаят все още дали да започнат, или не, или пък не знаят каква точно иновация да направят в своето училище. Иновациите могат да са технологични, педагогически и социални. Това е и новият елемент - искаме иновацията да стане част от образователния процес, да не е лукс или нещо по изключение.

От гледна точка на политиките, които се предприемат по отношение на учителите, на отпадащите деца, на модернизацията на тази система трудно може да се влезе в политически дебат, който да бъде спечелен от друг, освен от представителите на този кабинет.

- Въпреки това пробват да ви пробият с кибератаки.

- Да, пробват ни в момента с такъв тип хибридни войни. За да се сложи край на тези политически спекулации, да се внесе успокоение в системата и най-вече сред родителите на учениците, министър Красимир Вълчев изпрати официално писмо до ЕК с молба този въпрос от статистическата част на анкетата да отпадне във версията на български език. От ЕК получихме уверение, че най-вероятно въпросът ще отпадне изобщо за всички държави членки, защото поставя под съмнение смисъла на инструмента. Очакваме това решение да бъде взето най-късно до края на седмицата. А първите резултати от СЕЛФИ анкетата за България са изключително положителни - тя показва, че 77% от българските учители имат желание да преподават с нови технологии. 70% от училищните ръководства и от учителите смятат, че имат достатъчен ресурс да преподават с дигитални технологии. 60% от учениците оценяват много високо факта, че имат компютри или таблети в училище, които използват с образователна цел. Почти 60% от българските ученици използват различни електронни образователни ресурси. Това са много сериозни и ценни резултати, които ни дават възможност да защитаваме нови инициативи именно по отношение на модернизацията на училището. Но, за съжаление, по тези теми няма как да говорим, защото всичко отново е заляно с пропагандата за това, че в училище се провежда индоктринация по отношение на половата идентичност. Нещо, което смея да твърдя, че категорично не е вярно.

- След като България не прие Истанбулската конвенция, а министър Вълчев беше един от тези, които гласуваха против нея на заседанието на МС, стана ясно, че е създадена комисия, която проверява учебниците и помагалата за всички класове. За да се засича навреме, ако има дори и намек за трети пол.

- Разбира се, има комисии, които работят по отношение на валидирането на учебното съдържание. В помагалата, които влизат в образователната система, няма нищо обезпокоително.

Факт е, че наред с многото семейства, които разговарят с децата си по тези теми и ги подготвят правилно, за съжаление, има и десетки хиляди деца, които са неглижирани дори от своите родители и са подложени на големи рискове. Така че това са дебати, по които действително все още в българското общество няма консенсус, но те са важни и трябва да бъдат провеждани.

Миналата седмица бях в едно училище в София-област, в което учителите споделиха с мен, че редовно събират оръжие от децата на входа. Показаха ми цяла касетка с боксове, с електрошокови палки и т.н. Тоест има места, в които учителите буквално работят на ръба на физическото си оцеляване, в рамките на постоянна заплаха.

- Направете ги по-високо платени.

- Те са по-високо платени. От миналата година се отделят по-големи ресурси за учителите, които работят в такъв тип трудни условия и с деца, за които българският не е майчин език. Има много трудни райони в България, където имаме второ - трето поколение неграмотност, което поставя учителите под изключително голям стрес и риск. Трябва да се оценяват усилията на учителите.

И нещо, което вицепремиерът Томислав Дончев лансира - да помислим за промяна в конституцията, където се казва, че задължителната възраст за образование е 16 г. А може би по-правилното е да се говори за задължителна степен на образование. Защото без основно образование за в бъдеще няма как човек да упражнява каквито и да било свои права. Колкото си по-неграмотен, толкова по-малко можеш да упражняваш своите права. Не можеш не само да се реализираш като човек, но и бъдещето принадлежи на хората, които са квалифицирани, които имат минимум основно образование. Особено с бързите темпове на дигитализация и на развитие на нови технологии всички професии, свързани с повтаряща се, монотонна работа, ще изчезнат и хората ще бъдат заменени от машини. Ако не помислим за това сега и не приобщим повече деца към образователната система, ще имаме десетки хиляди ученици, които няма да имат никакви знания и умения, за да живеят нормално в бъдеще. Това е важно както за самите тях, така и за нас като общество.

Индикаторът за преждевременно напуснали образователната система е един от тези, който се следи от ЕК по отношение на напредъка на България. Той има отношение и към всички бъдещи инвестиции в България. Всеки инвеститор се интересува на първо място от това с какви хора би могъл да работи тук, какви кадри излизат от българската образователна система и колко от тях остават в страната.

CV

Родена на 2 ноември 1973 г. в София

Магистър по връзки с обществеността от журналистическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” и по здравен мениджмънт. Бакалавър по социална педагогика

От 1999 до 2001 г. е началник на кабинета на министъра на здравеопазването, като отговоря за връзките с международните институции, Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската комисия

От 2016 г. до април 2017 г. е зам.-министър на труда и социалната политика във втория кабинет на Бойко Борисов

На 11 май 2017 г. е назначена от премиера за зам.-министър на образованието и науката