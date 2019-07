Проф. Джеймс Е. Молитерно: Съдебната независимост не е щит, който да пази съдиите

Без наличието на механизъм за отговорност на съдиите и прокурорите, съдебната независимост може да бъде използвана за създаване на предпоставки за корупция в тези среди, вредейки на държавата и на гражданите, казва преподавателят по правна етика на Washington & Lee University School of Law

Нивото на независимост, което трябва да имат съдиите и прокурорите от другите държавни структури, е въпрос на преценка, казва проф. Джеймс Е. Молитерно, преподавател по правна етика на Washington & Lee University School of Law в интервю пред "Правен свят" . Във всички демократични и правови държави, държавните структури имат отношение не към взимането на отделните съдебни решения, но като цяло към управлението и съставянето на съдебната власт. Формулите са различни по места, но е приемливо представители на държавния апарат, външни за съдебната система, да взимат отношение при решаването на въпроси, като назначаване на нови съдии при отворена позиция или определянето на бюджета за съдебната дейност, както и какви следва да са правилата за търсене на отговорност от съдии при неправомерно поведение. Като цяло, трябва да се приеме, че не следва да има никакво влияние на представители на държавната власт върху формиране на вътрешното убеждение на съдията по даден казус, но съдиите и съдебната система не са изцяло независими и от държавните структури. Очевидно е, че законодателната власт твори законите, които следва да се прилагат от съдиите. Всичко това не следва да се разглежда като заплаха за независимостта на съдебната система. Съдебната независимост не е щит, който да пази съдиите. Тази независимост е по-скоро един аспект от това, което им позволява да взимат безпристрастни решения спрямо всички, търсещи защита и справедливост пред съда. В крайна сметка, независимостта е инструмент за справедливо правосъдие. Тя не "принадлежи" на съдиите, за да действа в тяхна полза.

Независимостта следва да бъде балансирана с отговорността поне по два начина. Първо, следва да има ясен и детайлен набор от правила, които да съблюдават за коректно съдийско поведение. Те може да бъдат въведени чрез закон или кодекс на поведение или чрез двете. Този закон и кодекси следва да бъдат прилагани справедливо и без задни мисли. Второ, за да носят отговорност, съдиите следва да постановяват своите актове ясно, в писмен вид, пунктуално, по разбираем за страните, адвокатите, медиите и хората като цяло начин. С това, разбира се, не искам да кажа, че в едно съдебно решение не може да има специализирана, юридическа терминология, нито пък, че съдиите следва да обясняват решенията си пред медиите. Това, което имам предвид, е, че самите решения следва да бъдат в съответствия с правните норми, в писмен вид, достъпни, пунктуално аргументирани и обяснени, казва още професорът.

Смятам, че моделът включващ Съдебен съвет, съставен от мнозинство или приблизително мнозинство от магистрати, може да бъде много ефективен и правилен, ако другите институции действат така, че да балансират независимостта на съдебната система. Това не винаги е бил случаят в пост-комунистическите държави. Например, ако едни и същи съдии са били начело на съдебната система преди и след падането на комунизма, то те стават от силно зависими - силно независими. В някои случаи, това води до създаването на култура на съдебната система, в която съдиите от хора, на които са се давали инструкции, се превръщат в хората, които дават инструкциите. Тази промяна е естествена и нормално очаквана. Като последствие от това, съдиите станаха до голяма степен независими от изпълнителната власт, но председателите на съдилищата или на съдебните съвети станаха тези имащи власт да контролират другите съдии във връзка с различни, чувствителни дела. Такъв вид вътрешна корупция в съдебната система би могла да е също толкова вредна за държавата, като предхождащата, където партията или изпълнителната власт, са можели да влияят на съдиите как да решат дадено дело. В подобни ситуации, лидерите на съдебната система често започват да говорят за "магистратска независимост", именно когато тяхното поведение е поставено под въпрос от други власти, като правителство, медиите или страните по дадено дело. Моделът на ЕС може да бъде добър. Но лидерите на съдебната система трябва да бъдат хора, които желаят да приведат съдебната власт в съответствие с върховенството на закона, вместо с хора, които искат да консолидират властта в кохортата на съдийското ръководство, смята проф. Молитерно.

Без наличието на механизъм за отговорност на съдиите и прокурорите съдебната независимост може да бъде използвана за създаване на предпоставки за корупция в тези среди, вредейки на държавата и на гражданите. Една успешна държава не може да съществува без да има съдебна и прокурорска независимост и отговорност, съществуващи във внимателен баланс, зависещ от местните традиции, култура и специфични условия, заключава той.

Б.Р. Джеймс Е. Молитерно е професор по право във Washington & Lee University School of Law. В продължение на 21 години, преди да се присъедини към правния факултет на Washington & Lee University School of Law през 2009 г., той е професор по право в Tazewell Taylor, директор на Програмата за Юридически умения и директор на Правната клиника College of William & Mary, където е заместник-декан от 1997г.-2000г. През последните тридесет години преподава курсове по правна етика и курсове за професионални умения в шест правни факултета. Член е на Американския институт по право (American Law Institute). Заемал е ръководни длъжности в комисии както в Асоциацията на Правните факултети в Америка (Association of American Law Schools – AALS) и Американската адвокатска колегия - ABA. Носител на наградата за Възстановяване на правосъдието от 2012 г. от Института за развитие на американската правна система (Rebuilding Justice Award from the Institute for the Advancement of the American Legal System (IAALS) в знак на признание за приноса му за реформата в правното образование.