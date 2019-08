Илия Гърков: Открихме нов рудник на място, където се е добивало злато преди 3500 г.

Ед Шийран се върна на първото място в британската класация за албуми, след като миналата седмица беше изместен от "Слипнот", съобщи Прес асосиейшън. Преди "We Are Not Your Kind" на "Слипнот" да заеме първото място, "No. 6 Collaborations Project" на Ед Шийран оглавяваше британската класация за албуми четири седмици.