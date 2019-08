Кой проспа сметищата по магистралите

Над 1 милион са споделили изпълнението на We Will Rock You преди грандиозния благотворителен мач на Димитър Бербатов Малката и изключително талантлива българска певица Поля Иванова направи истински фурор на световно ниво. Видео на изпълнение на бургазлийката на We Will Rock You на Националния стадион “Васил Левски” бе качено в страницата I Love