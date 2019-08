Времето минава, “Омега” не остарява - свири с “Крийдънс” и “Назарет” (Видео)

57-годишната най-успешна група от бившия соцлагер продължава с концертите

През 2017 г. на страниците на в. “24 часа” отразих юбилейния концерт за 55-годишнината на легендарната унгарска група “Омега” в препълнената зала “Ласло Пап Арена” в Будапеща.

Мислех, че това бе прощален концерт, но “Омега” се развихри през последните 2 години и направи серия от концерти под наименованието “Огнен вихър” из цяла Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Украйна, Сърбия, Швейцария и Германия. Сега им предстои и в Ерфурт на 24 септември. Времето минава, но “Омега” не остарява.

Именно в Германия групата прави няколко съвместни концерта с Боб Гелдоф, “Крийдънс Клиъруотър Ривайвъл” и “Назарет”. Тук се ражда идеята и маджарите канят двете банди за общи концерти в Унгария. И чудото стана. 57 години след основаването си “Омега” направи вече 2 концерта с великите “Крийдънс Клиъруотър Ривайвъл” в Унгария. Първия - през юни в летния театър на курортното градче Гюла, а втория - на 27 юли в летния театър на хълма на град Тата, прочут с хубавото си естествено езеро и изящен замък.

Имах щастието да гледам втория концерт.

За мен бе голяма

чест, че бях личен

гост на “Омега” и ме

посрещна не кой да е,

а фронтменът на

групата Янош Кобор,

който, макар и на 76 години, не е мръднал физически и пее и танцува по 2 часа и половина на концерт. С него поддържам приятелски отношения в течение на доста години.

Първи забиха точно един час феноменалните “Крийдънс Клиъруотър Ривайвъл”. И слушайки незабравимите им песни, се върнах в младостта си през 70-те години. Публиката полудя от незабравимите им хитове. Концертът беше хит след хит: Have You Ever Seen the Rain; Hey, Tonight; Proud Mary; Molina... А песента Put a Spell on You прозвуча покъртително.

Следващия час и половина “Омега” бе на висота с уникални песни, всичко най-добро през годините. С нова баскитаристка през последните години - Кати Зи, и двама вокалисти, мъж и жена.

Концертът съвместно с група “Назарет” ще е на 8 ноември в будапещенската зала “Ласло Пап Арена” от 20 ч. Любителите на двете групи в България могат да си купят от макар и малкото останали билети за концерта. Вероятно “Назарет” ще изпеят уникалния си хит Love Hurts.

А сега за младите читатели на в. “24 часа”, както и за ретро читателите ще припомня една малка визитка на “Омега”. Бандата е основана през 1962 г. в елитна будапещенска гимназия от фронтмена Янош Кобор и пианиста Ласло Венкьол, които са нейни лидери и до днес. Звезден миг за “Омега” е 1967 г. В унгарската столица изнасят три концерта знаменитите “Спенсър Дейвис Груп”, които ще останат винаги в съзнанието ми с хита Gimme Some Lovin', звучал във филма “Хубава жена”. “Омега” излиза на сцената като подгряваща група. Импресариото на “Спенсър Дейвис” ги харесва и през 1968 г. унгарците изнасят няколко концерта в Англия, където през същата година издават и първата си плоча с 11 песни - Omega Red Star From Hungary. В Англия унгарците получават комплименти не от кого да е, а от Джордж Харисън и Ерик Клептън.

През 1969 г. излиза първият им албум в Унгария - “10 000 стъпки”, с чудесната едноименна песен. Точно тук, в този албум е и песента “Момичето с перлените коси” на Габор Пресер, с която съставът печели фестивала “Ямаха” в Япония през 1970 г. Същата година “Омега” издава и плочи във Франция и Италия, а “Момичето с перлените коси” оттогава до днес си остава един от най-хубавите световни баладични хитове.

През 1971 г. Габор Пресер напуска групата и прави нова успешна формация - “Локомотив ГТ”.

70-те години са изключително силни за група “Омега”, която сключва договор с фирмата “Белафон” в Германия и с известния импресарио Петер Хауке. “Омега” е силно повлияна от “Пинк Флойд” и започва серия от концерти и плочи със спайс рок.

Годините 1976, 1977 и 1978 са наистина звездни за тях и те остават завинаги най-популярната и най-успешна група от бившия соцлагер. Албумите Time Robber, Skyrover и Gammapolis завладяват цяла Западна Европа.

Първата плоча

се продава в

изумителния тираж

от милион и половина копия.

През 70-те и 80-те години унгарците изнасят концерти из цяла Европа, като един от най-забележителните е този с известната група “Супер Трамп” в Базел, който е излъчен и по швейцарската телевизия.

През тези години “Омега” прави в Западна Германия и серия концерти с именитите “Скорпиънс”, които са тяхна подгряваща група. Забележителен е концертът им в края на 70-те години в Саарбрюкен.

“Омега” дава съгласието си “Скорпиънс” да ползва мелодията на хита “Момичето с перлените коси” и германците я изпяват като White Dove.

През 1994 г., на 5-ата година от демократичните промени в Европа на “Нейп щадион” в Будапеща “Омега” свири пред 70 000 души. Изведнъж на сцената се появяват Рудолф Шехер и Клаус Майне от “Скорпиънс”, които заедно с “Омега” пеят “Вятърът на промяната”. След това, прегърнати, Кобур и Майне пеят великата песен на “Омега” “Черната пеперуда”. Този концерт между двете приятелски групи се повтаря пред

300 000 души на

Площада на героите

в Будапеща на 25-ата

годишнина от

падането на

Берлинската стена.

Последната година “Омега” се ориентира към църковен рок и обиколи със свои концерти редица църкви в Унгария, Централна и Западна Европа.

През 2013 г. за първи път унгарците гостуват в Москва, защото в годините на комунизма бяха считани за западна група и не бяха допускани, въпреки че песента “Руска зима” (на унгарски - “Лена”) беше любима на поколения младежи в бившия Съветски съюз. Там те бяха наградени и от патриарха на Русия.

“Омега” беше в България в началото на 80-те години в препълнената зала “Универсиада”. Опашката за билети стигаше от бул. “Руски” 2 до мавзолея. Концертът започна изумително - цялата група беше в скафандри, а Янош Кобор бе спуснат от въздуха в специална капсула, нещо невиждано в тези години в България.

При втория им концерт с тях пяха нашите легенди от “Сигнал”.

Да пожелаем успех на “Омега” на концерта им с “Назарет” през ноември и да са живи и здрави, до нови срещи с публиката!