Луис Бенсън: Джунглата на рекламния бизнес е доминирана от мъже

See It Be It - социалната програма

на фестивала в Кан, поставя

на фокус талантливите жени,

казва основателката й

Рекламисти, продуценти, писатели и дизайнери от 8 държави пристигат в София на 27 октомври, за да участват в социалната програма See It Be It Bulgaria: Next level. Тя е част от най-авторитетния рекламен фестивал в света Cannes Lions, а българската рекламна агенция Noble Graphics я организира за трети път и у нас. Програмата работи за кариерното развитие на жените в рекламната индустрия.

Преди три години криейтив директорът на Noble Graphics Мария Милушева попада в списъка на 15-те участнички от цял свят, допуснати до See It Be It в Кан. Тогава се заражда и идеята да пренесе най-добрите съвременни практики в рекламния бизнес и у нас.

Специалният гост на програмата в София тази година ще е Луис Бенсън - основателка на See It Be It, като същевременно тя е и изпълнителен директор на Cannes Lions Health, Lions Inovation и Lions Entertainment.

- Г-жо Бенсън, каква е връзката на социалната инициатива See It Be It с рекламния фестивал Cannes Lions?

- See It Be It поставя на фокус талантливите жени и подкрепя обещаващите криейтив специалисти по пътя към израстването им до лидерски позиции. Целта на програмата е да развива творческия потенциал на жените, като им осигури достъп и ги постави в полезрението на най-влиятелните хора в индустрията. Програмата е сърцето на Cannes Lions и предлага ексклузивно съдържание и нетуъркинг, менторство и образователни елементи.

Всяка година селектираме 15 жени от цял свят за участие в See It Be It и един от най-вдъхновяващите аспекти е възможността всяка една от тях да сподели личен опит и да се почувства част от защитена група в доминираната от мъже джунгла на рекламния бизнес. Също така поощряваме участниците да популяризират каузата за равенство между половете в индустрията, като организират събития на родна територия. Това е ключов аспект от See It Be It, тъй като вярваме, че всеки играч в този бизнес трябва да има достъп до вдъхновяващите истории и съмишленици, не само привилегировано малцинство.

-Присъединявате се към третото издание на See It Be It Bulgaria като лектор. За какво ще говорите?

-Всяка година участниците в програмата си тръгват от Кан все по-вдъхновени и бих искала да споделя с българските рекламисти как се случва това, плюс няколко жокера за това как могат да бъдат ракета носител на собствения си успех и без да си купят билет за Френската Ривиера.

-Защо равенството между половете е толкова важно? Какво допринася женската гледна точка в работата на една агенция?

-Равният старт е от стратегическо значение на всички нива, независимо от бизнес сферата, в която сте избрали да се развивате. Замислете се - защо някои хора трябва да се ползват с предимство по подразбиране? Светът е по-цивилизовано и добро място за живеене, когато сред движещите го сили са взаимното уважение и шансът да удариш тавана в кариерата си, защото си талантлив и можеш, а не защото си алфа-мъжкар. Добавете и факта, че комуникацията на брандовете е определяща за светогледа на потребителите - повече от очевидно е, че създателите на бранда трябва да приличат на хората, които го предпочитат. Говорим не само за елементарен феърплей, а за идеалното оръжие за масово поразяване на предразсъдъците във всеки един бранш, които продължават да мачкат и определят самочувствието на хората във всяка точка на света всеки един ден.

- Как публичното говорене и конференциите спомагат за половото равенство в бизнеса?

- Конференциите са могъща платформа, от която светът разбира, че всички ние имаме право да отстояваме авторитета си в определена област или гледната точка, която заслужава да бъде чута. Ако тази платформа не обединява расово социална палитра от гласове, тогава какво послание отправяме към хората? Конференциите осигуряват онази позитивна видимост, която може да вдъхнови и други, и затова е много важно, когато ме канят да участвам в тях, да съм на линия.

-Кое привлича толкова успешни популярни лица към каузата на See It Be It?

-Имаме привилегията да се ползваме с подкрепата на доста жени лидери, готови да споделят мъдростта си и времето си абсолютно честно в неформална, интимна среда в Кан. Сигурно защото изградихме репутацията си на хора, чийто радар за изключителни жени в индустрията е безпогрешен. А и защото все повече интелигентни хора разбират колко важно е да подкрепят инициативата. Освен това цялата организация е суперзабавление! Героите в See It Be It действително са брилянтни попадения - безсрамно умни, смели, честни до върха на съвършения си маникюр, отворени към промяната и най-важното - абсолютно реални.

-Кои са най-големите препятствия, които трябваше да преодолеете като жена в рекламния бизнес?

-О, не знам откъде да започна! Най-голямото предизвикателство като че ли е да открия онази доза увереност в гласа си, която е най-близка до чувствителността на публиката. Старая се да не легитимирам микроагресията, с която се сблъсквам, а да говоря за нея като страничен наблюдател. Това е дълъг и сложен процес. Толкова е лесно да виниш себе си за начина, по който всички останали те възприемат!

-Търсите начини, в които идеите могат да променят света. Възможно ли е това?

- Човешкото любопитство към света и иновативността са вдъхновяващи и всяка година Cannes Lions празнува необикновените примери за креативни решения не само за проблеми в бизнеса, но и за всички глобални предизвикателства на макро- и микрониво. Много брандове намират адекватния начин да комуникират двата аспекта паралелно, което е супервълнуващо! Елате на фестивала, за да ви покажа за какво става въпрос!