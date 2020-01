"Икономист": България е по-демократична от Полша, Унгария, Румъния, Хърватия

Известната американска певица Тина Търнър спечели делото за премахването на постер на мюзикъл в Германия, в който е изобразена нейна двойничка, съобщава ДПА. Вследствие на съдебното решение беше забранен рекламният плакат на спектакъла "Simply the Best - The Tiens Turner Story". Съдиите постановиха, че използването на името на Тина Търнър заедно