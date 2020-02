Защо се прави грешка с думата анцуг

Онзи ден някакви хора в Пловдив съобщават за изчезнал техен близък, облечен в кожено яке и анцуНг. Това съобщение безкритично се преписва от десeтки сайтове, включително и 24 часа. Като съзнаваме колко е тъпо да се подиграваме на хора в беда, но и ние сме забъркани в този казус и сме длъжни да обърнем внимание на тази типична полуинтeлигентска грешка.

Немската дума anzug означава костюм и на български и придобила смисъл като спортен екип от две части. На немски това нещо се нарича Traininganzug. На български разни отворковци, на които странното н преди ц им звучи по- немски допускат тази грешка, за да изглеждат по образовани отколкото са. Подобна грешка се прави и с думата Истанбул. Името на този турски град произхожда от същата дума, както и българската стан(укрепен лагер) Турците слагат И отпред, защото не могат да произнасят две слети съгласни едновременно. Испанците казват на българската дума спирка еспирка по подобие на думата Еспаня. Та Истанбул се пише с Н, но се произнася с М, откъдето идват думи като Стамболов, Стамболийски и пр.,

Най-лесно се запомня като се чуе песента от 1953 г. на групата "Fоur lads" от 1953 г.:

Istanbul was Constantinople

Now it's Istanbul, not Constantinople.

Been a long time gone, Oh Constantinople

Now it's Turkish delight on a moonlit night*

-----------

* Истанбул беше Константинопол

Днес е Истанбул, а не Константинопол.

Отдавна го няма, о, Константинопол

сега е само локум в лунна нощ

С този текст се извиняваме на милионите си читатели, чиято грамотност никога не сме подценявали