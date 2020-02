Любов по време на коронавирус: тъжен Свети Валентин в Китай

Тя се канеше да замине с годеника си на пътешествие-мечта през цял Китай - градините в Сучжоу, модерно изкуство в Шанхай, пързаляне с кънки по замръзналите езера в Пекин.

Но връхлетя вирусната пневмония, а с нея и страхът да не се заразят. Вместо обиколка из Китай младата Цзян Лани и нейният годеник украинец останаха над две седмици в дома на родителите й, без да смеят да излязат на улицата.

Същата съдба очаква тази година на 14 февруари още милиони влюбени. В страната, парализирана от страх заради "2019-nCov", големите ресторанти, будките за цветя, уютните хотелчета и романтичните атракции няма да спечелят от Свети Валентин.

Затворена у своите родители, 24-годишната г-ца Цзян посвети мъжа на своя живот в тайните на играта маджонг - типично китайско развлечение.

"Играем по два-три часа всеки ден. Той започна от нулата, но сега се справя наистина добре", увери тя пред АФП.

Страх от цветя

Няма да има концерт под наслов "My Heart Will Go On" за влюбените в Пекин, нито вечеря с омари по 220 евро. Тези специални събития, съпътстващи Свети Валентин, просто са отменени.

Тази година "няма да е много по-различно от всеки друг ден по време на карантина", коментира Тайра Ли. Тя живее в столицата заедно с приятеля си, с когото се е запознала преди три години.

След като се е върнала от посещение при роднини по случай китайската Нова година, младата двойка е излязла от апартамента само веднъж - за да напазарува.

За разлика от мнозина техни сънародници двамата са решили да не поръчват нищо онлайн, за да не се заразят от куриера.

"Ще минем без цветя тази година, и дума да не става. Той много ще се страхува да купи, а аз - да ги взема", казва тя.

Продавачка на цветя сподели пред АФП, че оборотът на магазина е спаднал двойно спрямо миналата година, отчасти заради страха на клиентите да не се заразят при доставката.

Друга цветарница в Пекин - "Сян Хуа Гъ", изчислява спада в продажбите на близо 70 процента, но търси обяснение и в отсъствието на един милион души, все още незавърнали се в Пекин след дългата ваканция за лунната Нова година.

От страх да не се заразят по влакове и самолети множество заселници от провинцията са удължили престоя по родните си места.

Отложени сватби

За да няма събирания и празненства, властите призоваха сгодените да отложат насрочените сватби, с което нанесоха тежък удар на икономическия сектор, свързан с бракосъчетанията (рокли и костюми, снимки, банкети и др.).

Двайсет и пет годишната Чжу Хъ бе намислила да си вземе брачното свидетелство (такава е церемонията за граждански брак в Китай) навръх Свети Валентин, придружена от младоженеца и родителите на двамата.

Младите обаче отложиха празничното събитие, защото родителите на булката не пожелаха да излязат от къщи, при все че живеят в същия град - Гуанчжоу в Южен Китай.

"Никой от двамата не кара кола, а нямам доверие на градския транспорт", обясни Чжу Хъ и напомни за риска от заразяване.

Други се готвят за продължителна раздяла с любимия като 28-годишната Шоу Ван, чийто приятел ще остане за неопределено време в Тайван, а тя самата работи в Пекин.

"Не искам той да се връща. Ами ако се зарази в самолета?", опасява се тя.

Няма лошо без добро: Тайра Ли е доволна, че най-накрая успява да прекара повече време със своя избраник. Обикновено в делнични дни младите се виждали чак към 10 часа вечерта.

/БТА/