Руски профили в социални мрежи отново сеят раздор в изборите в САЩ

Четири години след като свързани с Русия групи подклаждаха разногласия и напрежение в президентските избори в САЩ, нов доклад показва, че Москва не е прекратила тази кампания и е станало по-трудно тя да бъде засечена.

Докладът на професор Ким Юнмие от Университета на Уисконсин-Медисън установява, че свързани с Русия акаунти в социални медии разпространяват материали по същите пораждащи разногласия въпроси - отношенията между расите, законите за оръжията и имиграцията, както правеха и през 2016 г., когато Кремъл опорочи потока от информация в социалните мрежи, който стигаше до американските избиратели, със свои послания за президентските избори.

Оттогава обаче руснаците са са станали по-добри в имитирането на американски предизборни щабове и онлайн страници на политически фенове, казва Ким, която е анализирала хиляди постове. Тя е изследвала над пет милиона реклами във "Фейсбук" по време на изборите през 2016 г. и е идентифицирала "пръстовите отпечатъци" върху някои от съобщенията чрез приложения за проследяване на реклами, инсталирани на компютрите на доброволци. Докладът е публикуван в сътрудничество с Центъра за правосъдие "Бренън" - институт по право и политика, където тя работи.

Последните усъвършенствания правят още по-трудно избирателите и платформите на социалните мрежи да идентифицират външната намеса, казва Ким. "За обикновените потребители разликите са прекалено фини, за да ги различат", казва тя. "Чрез имитиране на местни действащи лица с подобно лого и сходни имена, те се опитват да избегнат проверка", за да се предотврати разкриването на фалшиви профили.

Докладът на Ким се появява седмици след като служители от разузнаването на САЩ информираха законодатели за руските опити да внесат хаос в американската политика и да подкопаят общественото доверие през тази изборна година. Изслушването при закрити врата очерта в подробности руските опити да дадат едно рамо на кандидатурите за Белия дом както на републиканеца Доналд Тръмп, така и на сенатора демократ Бърни Сандърс.

Миналия месец директорът на ФБР Кристофър Рей предупреди, че Русия все още активно води "информационна война" с армия от измислени профили и ботове, които разпространяват дезинформация. В необичайно съвместно изявление от понеделник ръководителите на американските разузнавателни агенции предупредиха, че външни действащи лица разпространяват фалшива информация преди Супервторника, "за да всеят смут и съмнение в нашата система". Представителите на разузнаването не дадоха подробности за типа дезинформация, нито обясниха как американците трябва да се защитят от нея.

Русия многократно е отричала, че се намесва в изборите в САЩ и в четвъртък отново го направи. "Вие просто искате от нас отново да повторим, че нямаме нищо общо с изборите в САЩ", каза говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

От "Фейсбук", които не са запознати с доклада на Ким, не направиха незабавен коментар, но компанията твърди, че все по-добре реагира на новите тактики на чуждестранни и местни действащи лица. След като бяха хванати неподготвени от опитите на Русия за намеса в изборите през 2016 г., "Фейсбук", "Гугъл", "Туитър" и другите предприеха мерки, за да попречат това да се случи отново. Сред тях бяха изтриване на постове, закриване на групи и акаунти, които се занимават с "координирано неистинско поведение", както и укрепване на процедурите за верификация на политическите реклами.

Синди Отис, експерт по дезинформация и бивш служител на ФБР, която не е участвала в изследването, казва, че изпращането на съобщения с дезинформация не са е променило много, но технологията, използвана за разпространяване на лоша информация, се развива и подобрява. "Със сигурност в случая с руснаците те знаят какъв начин на говорене е ефикасен в САЩ", казва Отис. "Цялата система за дезинформацията е много ефективна и те знаят, че това е така."

Докладът на Ким повдига завесата пред някои от онлайн техниките, които Русия вече е използвала в тазгодишната президентска надпревара. Нейният обзор идентифицира хиляди постове през миналата година от над 30 милиона акаунта в "Инстаграм", които "Фейсбук" е отстранил от сайта през октомври, след като е било установено, че произхождат от Русия и са свързани с Агенцията за интернет изследвания - руска операция, насочена към американската аудитория през 2016 г. "Фейсбук" притежава "Инстаграм". Анализ на компанията за сигурност срещу дезинформацията "Графика" тогава също стигнаха до извода, че акаунтите "полагат много големи усилия, за да скрият произхода си".

Анализът на Ким открива, че сред акаунтите, предназначени да наподобят съществуващи политически акаунти, има един с името "Bernie.2020_", който е използвал лога на кампанията, за да изглежда, че е свързан с кампанията на Сандърс или на фен страница на негови привърженици, казва Ким.

И други президентски кандидати са пряко атакувани. Един акаунт, наречен "Stop.Trump2020" включва анти-Тръмп съдържание. Други акаунти в "Инстаграм" лансират отрицателни послания за демократа Джо Байдън. "Like for Trump 2020" (Харесване за Тръмп) гласи един мем, изобразяващ портретна снимка на Тръмп и снимка на Байдън: "Ignore for Biden 2020" (Пренебрегвам, не обръщам внимание на Байдън 2020). Мемът е пуснат в "Инстаграм" от акаунт на име Iowa.Patriot - един от няколкото, които насочват послания към конкретни общности в ключови колебаещи се щати като Мичиган, Охайо и Айова.

Акаунтите явно се опитват да извлекат изгода и от други разделящи американците теми, появили се след изборите през 2016 г. Някои акаунти в "Инстаграм", претендират, че са на либерални или феминистки групи, възникнали след появата на движението "#MeToo", обвинило в неприлично сексуално поведение високопоставени публични фигури. Други акаунти са насочени към консервативни жени с постове против абортите.

"Не се нуждая от феминизъм, защото истинският феминизъм е за равни възможности и уважение към жените. НЕ на абортите, свобода на контрола върху ражданията. . .", гласи мем на един от акаунтите. Те варират според честотата на постовете, размера на последователите и трафика на получените постове. Но носят белезите на подкрепяната от Русия кампания за онлайн дезинформация, казва Ким. "Те явно се приспособяват към актуалните събития, казва тя. "Да насочваш посланията си и към двете страни е уникален подход на Русия."

/От БТА/