Славина Миленова: Анализът ни къде се връщат българите отвън показва местата за допълнителни мерки срещу заразата

Не следим хора, а адаптираме технологии от дигиталния маркетинг, за да помогнем срещу коронавируса, казва управляващият съдружник на агенция Brand New Vision

- Направихте суперинтересно и ценно проучване - според него 21 421 българи са били в Европейски държави между 11 и 17 март и “уловихте” 8104-ма от тях, които са се завърнали в България през последните 7 дни. Вашата агенция използва данни от геостациониране на смартфони с българска симкарта и такива, които ползват български език. Кои са иновативните моменти в подобно проучване, г-жо Миленова?

- Технологията за мобилен маркетинг, която използваме, е иновативна за пазара. Позволява

да достигнем до

потребителите по

местоположение,

да се насочим към определени профили, за да се достави рекламно съдържание на мобилните им телефони. Чрез изкуствен интелект (AI) достигаме в точния момент на правилния таргет, който се нуждае от конкретна услуга или продукт, както и да направим анализи на база потребителското поведение. Това е изключително ценно за дигиталното маркетиране. Но

в период на

криза човек

трябва да мисли

out of the box

и да адаптира

тези технологии

в полза на

обществото

Използването на “геотрапинг технологията” (geo-geographical + trap) спомогна за извършването на нашето проучване. Услугата ни позволява да събираме и анализираме данни за група потребители на мобилни устройства, пребиваващи на дадено място в даден момент.

- Как събирате данни?

- В екосистемата на рекламите в мобилното устройство всяко приложение или мобилна мрежа, която отворите, изисква в реално време разрешение за показване на реклами въз основа на условията, които всеки подписва с конкретното приложение - Google или Iphone.

Апликациите изпращат обратно данни като GPS координати, националност на sim карта, език и много други. Selectivv събира всички тези данни и ги използва посредством уникален софтуер и технологии - Geotraping. Така се насочват по-добре рекламите, като се създават уникални целеви групи, и то профилирани. В конкретния случай Brand New Vision използва технологията, първо за да достигнем до българите, пребиваващи в конкретния период в европейски държави, и след това да анализираме каква част от тях са се завърнали в България и къде точно пребивават.

- Има ли опасност да попаднете в полето на нарушители на закона за личните данни?

- Цялата информация, която се събира и обработва, не третира никакви лични данни освен общи количествени - без имена, без имейли, без телефонни номера и това се основава на общите условия за използване на всяко мобилно приложение и мобилна мрежа. Selectivv добавя и допълнителен слой на криптиране и анонимност на данните, изпълнявайки всички изисквания по GDPR, както всички в екосистемата за мобилни реклами. Компанията е сертифицирана и от Deloitte.

- Тези над 8000 завърнали се у нас българи са били в градове с напреднала зараза с COVID-19 - Лондон, Мадрид, Кьолн, Франкфурт, Амстердам, Брюксел, Мюнхен, Истанбул. Има ли начин по вашите данни властите да ги издирят?

- МВР разполага с адресите на всички завръщащи се от чужбина и може да направи контрол при необходимост. Нашите данни са анонимни и напълно отговарят на GDPR, така че няма начин да се проследят и търсят тези хора само въз основа на тях. Стойността на изследването е,

да покаже къде

има потенциална

опасност от

увеличаване на

епидемията

и къде правителството трябва да се фокусира и да предприеме допълнителни мерки.

В такива случаи би било полезно и специално насочена информационна кампания към тези целеви групи за запознаване с мерките и задължителната карантина в България. Целта ни е да привлечем вниманието на гражданите от тези населени места за по-строго спазване на мерките за социална дистанция.

- Какъв е профилът на завърналите се в България 8104 българи?

- Профилът им не беше предмет на изследването. Правим такова профилиране за постигане на бизнес целите на нашите клиенти, което допринася за по-ефективното управление на техните ресурси. При необходимост бихме могли да анализираме пол, възрастови групи, употреба на апликации и множество други параметри. Цялата тази информация е статистическа, а не лична, като чрез нея може да определим в каква рискува група попадат тези хора в контекста на заразата от корона вирус.

- Може ли да определите каква част от тях са в София, каква в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Разград - градовете според вашето проучване, в които са най-много от завърналите се от чужбина?

- Да, със сигурност. Картата показва това в цветове, но може да покажем тази информация и в проценти. Подробни проучвания обаче изискват ангажираност на голям ресурс и повече време, а за нас беше важно да реагираме възможно най-бързо и да предоставим данните навреме. Имаме технологична възможност за по-задълбочени анализи.

- Как тази информация, с която властите и кризисният щаб вече разполагат, ще ги улесни в издирването на заболели? Още повече, че повечето статистики показват, че България все още си внася COVID-19 от чужбина тъкмо чрез пребивавали сънародници там?

- Да, те са информирани за нашето изследване и при желание бихме могли да съдействаме с допълнителни анализи и проучвания. Нашите технологии

не позволяват

проследяване на

хора, а показване

на тенденции,

но това може да се използва за засилване на мерките за безопасност. Сигурна съм, че правителството разполага с допълнителни данни, които в комбинация с нашите, ще направят работата им много по-полезна и ефективна. Ние сме тук, за да помогнем, но трябва да знаем от какво има нужда.

- Дали България може да използва опита на Южна Корея в овладяване на заразата - там слагат специални апове в смартфоните на заразените с COVID-19, за да ги проследяват?

- Със сигурност е възможно, но това е решение, което властите трябва да вземат. Работим в сферата на мобилната реклама и данни, базирани на мобилен и локален бизнес. Не сме разработчик на приложения, но можем да помогнем в разработването на подобни апликации.

- Работите в дигитална маркетингова агенция, която е дъщерна на полската компания за мобилен маркетинг Selectivv. Как се води битката там с коронавируса?

- Колегите ни от Selectivv в Полша си сътрудничат с правителството и Червения кръст там, като помагат и на нас за събиране и анализиране на полезна информация. Те разполагат с релевантна информация и за други държави в Европа като Украйна, Румъния, Унгария.

- Какво е мнението ви за мерките, които българското правителство взе в борбата срещу пандемията COVID-19?

- Навременни. Хората трябва да ги спазват, за да се ограничи разпространението на вируса.