Георги Марков позна, че ще падат правителства в Западна Европа

Направи предсказанието си в интервю за "24 часа"

"Приятели, познах че в западна Европа ще падат правителства. Днес си замина Едуар Филип, след като Макрон бе разгромен на местните избори. Идва ред на Конте в Италия и на Санчес в Испания", написа във фейсбук депутатът от гражданската квота на ГЕРБ и бивш конституционен съдия Георги Марков. Той поздрави западните правителства с песента на Lewis Capaldi - Before You Go.

Тези свои предсказания Марков направи в интервю за "24 часа", което надмина 74 хил. четения на сайта на медията.

Ето какво отговори в края на май депутатът:

"Да, моята прогноза е, че правителствата в Испания, Италия, Франция, а може би и Швеция ще паднат до края на годината. В Испания вече се почна. Партията “Вокс” с един чудесен лидер като Сантяго Абаскал вече поведе хората на автошествие срещу абсолютно сбърканата политика на социалиста хубавец, така му викат, Педро Санчес.

Тази седмица вече са насрочени много големи митинги. Смятам, че същото ще последва в Италия и Франция.

Във Франция Макрон загуби абсолютното си мнозинство в долната камара на парламента. От партията му “Република, напред!” се отронват седмично по 7 депутати. В Швеция пък прехваленият Стефан Льовен направи от некомпетентност страната си морга."